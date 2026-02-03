EL CHAMAMÉ ENTRERRIANO VUELVE A COSQUÍN

JUAN MANUEL BILAT y la premiación en Cosquín en Espectáculos callejeros.

“Todavía estoy tratando de poner en palabras lo que pasó anoche .

Después de 3 años viniendo a los Espectáculos Callejeros, después de kilómetros, inversión, ensayo, sueños y convicción… hoy podemos decir que el chamamé entrerriano vuelve a la Plaza Próspero Molina en 2027

Vengo de Entre Ríos, con un mensaje de música del Litoral.

Hace muchos años que andamos estos caminos, y hace varios que abrazamos este sueño de traer nuestra música a Cosquín.

Este premio no es solo mío.

Es de los gurises de la banda.

Es de mi familia que me banca desde siempre, mis amigos.

Es de cada persona que nos dio una mano.

Es de nuestra tierra.

Es del acordeón que me abraza desde que soy muy chico. 🪗

Siempre digo que venimos con uñas y dientes a defender nuestra música, para que el chamamé vuelva a estar en los grandes escenarios del país.

Y hoy dimos un paso enorme.

Gracias @espectaculoscallejerosc por abrir puertas.

Gracias @aquicosquinok por escuchar.

Gracias a todos los que creen que el Litoral tiene que estar representado.

Nos vemos en el 2027, el chamamé entrerriano volverá a sonar en la Plaza Próspero Molina.