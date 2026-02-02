Confirmaron a los nadadores que protagonizarán la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe 2026

Este lunes quedaron confirmados los nadadores y equipos que protagonizarán el próximo sábado 7, la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe 2026, una competencia histórica que se reedita luego de 38 años y que volverá a unir ambas capitales a través del río Paraná.

La competencia, una de las más emblemáticas del calendario nacional de aguas abiertas, tendrá un recorrido de 33 kilómetros, con partida desde el Club Náutico Paraná y llegada al Club Marinas Puerto Santa Fe y es organizada por los exnadadores Diego Degano (Santa Fe) y Andrés Solioz (Paraná), se presenta como una maratón pensada “por nadadores y para nadadores”, con especial cuidado en los aspectos técnicos, de seguridad y logística.

No solo propone un desafío deportivo de máxima exigencia, sino también la recuperación de una tradición que marcó una época en las aguas abiertas del país. Al mismo tiempo, la prueba se sitúa como la única en unir dos provincias argentinas a nado y contará en esta edición, con participantes de Argentina, Brasil y Uruguay.

LOS COLOSOS DEL RIO

En la modalidad individual, competirán: Martín Acuña (Santa Fe), Juan Carlos Aguirre (Morón), Walter Bäer (Victoria, Entre Ríos), Patricia Balda (Neuquén), Alexis Beade (Paraná), Javier Cardoso (Montevideo, Uruguay), Carlos Reggiani (CABA), Franco Luis Crivelli (Santa Fe), Ana Paola Gomide (Florianópolis, Brasil), Víctor Leriche (Paraná), Miranda Lescano Doce (Paraná), Fátima Medrano (Paraná), Ignacio Meier (Crespo), Juan José Mesaglio (Concordia), Rodrigo Miranda (Rosario), Nahuel Rincón (Florencio Varela), Carlos Ríos (San Javier), Lorenzo Rizzi (Paraná), Sebastián Errigo (Santa Fe), Ángel Tassisto (Marcos Juárez), Analía Vázquez (Villa Ballester) y Pablo Videla (Mar del Plata).

Por su parte, en la modalidad relevo o equipo, intervendrán: Fabián Paviotti-Damián Marrón (Los 100 Suave), Gonzalo Masramón-Guillermo Serra (Los Primos), Guadalupe Gómez Baruffatto-Hugo Bonis (Aguas Vivas Team), Rodrigo Migliozzi-Raquel Daprati (Roke Team), Alberto Bircher-Augusto Bircher (Los Bircher), Mariel Ferrer-Andrés Schwegler (Carpe Diem), Agostina Bertoncini-Julio César Borlle (JB Natación) y Andrés Méndez-José Ñañe (Los Dog).

Con la nómina de participantes ya confirmada, la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe 2026 comienza a tomar forma definitiva y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año. El regreso de la prueba, el nivel de los competidores y el simbolismo de unir nuevamente ambas ciudades a nado anticipan una edición histórica, donde el río volverá a ser esc