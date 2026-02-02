Copnaf: Crece el malestar por la deuda de horas a compensar y UPCN exige que el gobierno cumpla

“El incumplimiento reiterado y sostenido de lo acordado con UPCN en la Paritaria Sectorial en relación a las horas adeudadas en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) configura una falta grave y causa perjuicios económicos concretos a cientos de trabajadores”, reprochó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, y aseguró que “el clima laboral de queja que impera actualmente en el organismo es insostenible”.

El acta acuerdo firmada el 15 de abril del año pasado, estableció el reconocimiento y compensación de horas adeudadas históricas en el organismo, desde el año 2022 hasta el 2025. “Después de una discusión en la que intervino el Ministro de Economía, se logró que se desembolsaran dos pagos importantes, pero el resto sigue sin avanzar”, cuestionó la dirigente sindical.

“Como agravante, para el cálculo se sigue tomando la hora de marzo de 2025, algo que perjudica al trabajador que aún tiene que percibirlo”, denunció y señaló que “esto tiene cierto grado de injusticia porque no es lo mismo una hora al mes de marzo del año pasado que al mes de febrero de 2026”. Por ese motivo, se solicitó “una negociación y actualización para los casos que faltan compensar”, pero cuestionó que hasta el momento no ha habido novedades al respecto.

Otro agravante es que no se respetó el procedimiento acordado para la devolución de las horas, que otorgaba prioridad a los agentes próximos a jubilarse y al personal que se desempeña en residencias.

Esta situación motivó que se dirigiera una nota al Secretario de Trabajo exigiendo que se cumpla con lo firmado en paritarias por UPCN y el gobierno. “Es necesario solucionar esta problemática y que además nos den previsibilidad para los trabajadores que aún resta que cobren las horas adeudadas”, remarcó Domínguez y cuestionó que “incluso algunos compañeros ni siquiera han recibido la información de la declaración jurada de cuántas horas se le deben”.

Sobrecarga laboral

Domínguez advirtió que el problema persiste en ese organismo. “Se iba a corregir pidiendo un cupo mayor de horas extras para residencias y guardias, lo cual no se autorizó y, en cambio, es fuerte el rumor de recortes generalizados de horas extras, aunque no se ha confirmado si afectaría al Copnaf”.

En ese sentido sostuvo que “los trabajadores están expuestos a sobrecarga laboral, en abierta contradicción con la normativa laboral vigente y los principios de protección del trabajo. Como consecuencia, el problema ya adquirió una gravedad que de ningún modo puede soslayarse”, denunció.

“Queremos soluciones. Los trabajadores han esperado lo suficiente y necesitan respuestas frente a la crisis que se atraviesa en todos los sectores del trabajo en una Argentina de ajuste”, subrayó por último la Secretaria Adjunta.