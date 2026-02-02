La Batalla de Caseros se conmemorará con música, historia y cultura en el Palacio San José

En el marco de los actos por la conmemoración de la Batalla de Caseros en el Palacio San José, este martes 3 de febrero, desde las 17.30 y con entrada libre y gratuita, se presentarán, entre otros, Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia. Conducirá el evento Santiago Miguel Rinaldi, con participación de Roberto Romani. Organiza el gobierno de la provincia.

La grilla en el escenario será: DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga y Conjunto Itay, intervenciones de danza contemporánea y show de impacto, Ensamble Chamamé Entrerriano (integrado por músicos de jerarquía en la provincia); y Suma Paciencia (grupo uruguayense de rock y reggae, con una larga trayectoria).

El objetivo es compartir distintas expresiones de la cultura provincial, que mezclan tradición y presente, con una puesta de calidad. También habrá puestos gastronómicos. Se recomienda al público llevar sillones o reposeras para estar más cómodos.

La jornada será encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien firmará con Nación un acuerdo histórico de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José.

Se invita a cada entrerriano a ser parte de una jornada que celebra una entrerrianía viva, en una provincia que es cuna de la organización nacional.