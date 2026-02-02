Alerta meteorológica por altas temperaturas

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes en todo el territorio provincial, destacando la precaución para los grupos de riesgo ya que este nível de alerta tiene un efecto leve a moderado en la salud.

Las altas temperaturas afectan sobre todo a los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Las recomendaciones para este tipo de eventos son las indicadas por el Ministerio de Salud.