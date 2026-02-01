Sauce Montrull se suma al calendario provincial con la competencia Odissea Di Notte

La carrera nocturna de trail running y trekking se realizará el 14 de febrero con recorridos de 8, 15 y 21 kilómetros, y forma parte del trabajo conjunto entre Turismo y Deportes para promover la actividad física y el turismo sostenible en Entre Ríos.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos fue sede en Paraná de la presentación oficial de Odissea Di Notte, una competencia nocturna de trail running y trekking que se desarrollará el sábado 14 de febrero en la localidad de Sauce Montrull, en la microrregión Río Nativo.

La actividad se enmarca en el calendario integrado de eventos deportivos y turísticos que impulsa el Gobierno de Entre Ríos, a través del trabajo articulado a través de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, entre el Ente Mixto de Turismo y la Secretaría de Deportes, con el objetivo de potenciar experiencias que convoquen a atletas y visitantes, promuevan hábitos saludables y fortalezcan el desarrollo del turismo sostenible.

La propuesta contempla distancias de 8, 15 y 21 kilómetros, además de una modalidad trekking, en un circuito que recorre caminos rurales, arroyos y barrancas, aprovechando el entorno natural característico de la localidad. La modalidad nocturna constituye uno de los principales atractivos de la competencia y la posiciona como una alternativa diferenciada dentro de la agenda provincial.

Durante la presentación, el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, destacó que se trata de «un evento interesante para convocar y movilizar a la región», y remarcó que su carácter nocturno le otorga «un tinte especial». En ese sentido, valoró su inserción en un torneo provincial con varias fechas, como una herramienta para seguir promoviendo distintos modos de conocer y disfrutar Entre Ríos.

La intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, expresó su satisfacción por la continuidad del trabajo con la organización y señaló que esta será la tercera edición que se realiza en la localidad. Destacó el aprovechamiento de los recursos naturales, el interés que genera el terreno entre los corredores y el impacto positivo en el sector turístico y comercial. «Es una forma de seguir mostrando a Sauce Montrull en el mapa de Entre Ríos», afirmó.

En representación de la Secretaría de Deportes, Silvina Wiliezko subrayó que el acompañamiento institucional permite que estas iniciativas crezcan y se consoliden en todo el territorio y remarcó el compromiso del área que conduce Sebastián Uranga para respaldar el esfuerzo de municipios, entidades y organizadores.

Por su parte, el representante de Odissea Trail, Maximiliano Borghetto, informó que ya se registran alrededor de 250 participantes inscriptos y destacó el crecimiento de los deportes al aire libre en los últimos años. Asimismo, precisó que Odissea Di Notte dará inicio al campeonato CDC Trail Challenge 2026, que incluirá otras cinco fechas en territorio entrerriano: Willow Trail Race el 19 de abril; La Picada Trail Run el 31 de mayo; Rocha Trail en agosto; Ultra Odissea El Paso de la Arena el 20 de septiembre; y Oro Verde Trail Run el 29 de noviembre.