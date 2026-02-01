La vicegobernadora participó de los festejos del aniversario de Villa Clara

Alicia Aluani encabezó el acto por los 124 años de Villa Clara, departamento Villaguay. Este sábado, en el Paseo de la Estación, la vicegobernadora participó de los festejos junto al intendente de la localidad, Luis Guy.

La convocatoria fue impulsada por el Municipio junto a espacios culturales y agrupaciones artísticas de la zona, y contó con espectáculos musicales en vivo, como la Banda de la Policía de Entre Ríos, artistas de folclore y cumbia, presentaciones de danza, participación de colectividades y un sector de emprendedores.

Durante el acto, las autoridades brindaron unas palabras al público. En ese marco, la vicegobernadora agradeció al intendente “por hacernos partícipe de esta celebración junto a todos los vecinos en este 124 aniversario de historia” y valoró que “Villa Clara se ha forjado no solamente con las colonias agropecuarias, sino también con la diversidad de culturas y tradiciones”.

Asimismo, resaltó el trabajo que se viene desarrollando en la gestión provincial y sostuvo: “Cuando recorremos los distintos lugares de la provincia, junto al gobernador Rogelio Frigerio vemos el entusiasmo, el arraigo, y cómo cada uno llevan en su alma su identidad. En cada lugar encontramos gente que quiere avanzar, crecer y desarrollarse en el lugar donde los vio nacer, y esto no es posible sin una comunidad comprometida, no es posible sin el apoyo del Estado”, afirmó, y remarcó: “En cada pueblo del interior está el corazón productivo, está el corazón cultural, el corazón social. Queremos una provincia próspera donde cada uno de nosotros podamos quedarnos y sentirnos orgullosos de esta tierra”.

Por su parte, el intendente Luis Guy indicó que “este festejo es a quien le hicieron grande a nuestra querida Villa Clara, a quienes la habitan hoy y a quienes la eligen cada día” y, en ese sentido, agradeció la presencia y el acompañamiento de la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, y en su nombre, del gobernador Rogelio Frigerio, “por estar cerca de la localidad del interior”. Además, agregó: “Tenemos mucho trabajo para seguir haciendo juntos. Los invito a que sigamos en compañía cuidando nuestros espacios públicos, fortaleciendo identidad local y potenciando el turismo como motor del desarrollo, pensando siempre en el futuro y en las próximas generaciones”.

Participantes

Estuvieron presentes además la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; la viceintendente de Villa Clara, Susana Fernández; la diputada provincial Mariana Bentos; el jefe departamental de Policía, Cristian Reisenauer; el presidente de la Comuna de Jubileo, Hugo Orcellet; el presidente comunal de Arroyo Barú, Javier Soto; el secretario de Gobierno de Villa Clara, Matías Cataño; el jefe de Comisaría de Villa Clara, Jorge Gauna; el jefe de Bomberos, José Larrea; concejales de la localidad, miembros de instituciones intermedias y representantes de colectividades.