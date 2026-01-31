Anuncian un fin de semana estable y caluroso, con máximas de 34º

El Servicio Meteorológico Nacional informa que este sábado y domingo se registrarán altas temperaturas en Paraná, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

La situación meteorológica que atraviesa Argentina sigue marcada por la presencia de una ola de calor de gran magnitud, que no solo impacta por los valores térmicos alcanzados, sino también por la continuidad de los eventos a lo largo de los días. Esta persistencia agrava los efectos sobre las actividades productivas, especialmente en el sector agropecuario.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas se han mantenido muy por encima de los valores normales para la época del año, con escasos períodos de alivio. La circulación predominante del viento del sector norte continúa favoreciendo el ingreso de aire muy cálido sobre gran parte del país.

Este escenario se extiende tanto en el sur como en la zona central y norte de Argentina, con particular énfasis en la Patagonia, donde se han registrado marcas históricas que reflejan la excepcionalidad del evento térmico actual.

En la zona central del país, no se han alcanzado récords absolutos como los observados en el sur, pero las temperaturas continúan siendo muy elevadas y persistentes. Esta continuidad del calor genera un impacto directo sobre los sistemas productivos y la demanda hídrica de los cultivos.

La combinación de temperaturas extremas y ausencia de precipitaciones relevantes en amplias áreas de la región pampeana acentúa el estrés térmico e hídrico, complicando el desarrollo de los cultivos y las tareas a campo. Estos valores se mantienen muy por encima de los promedios climatológicos.

Además, la persistencia del viento norte impide un recambio efectivo de la masa de aire, prolongando las condiciones de calor intenso y dificultando la recuperación térmica durante las noches.