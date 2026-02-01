El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica festeja u nuevo aniversario

El 1 de Febrero de 1914, durante la Gobernación de Entre Ríos del Señor Don Prócoro Crespo, se fundó, en Paraná y por iniciativa del Padre Don Bartolomé Grella, el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica. Su fundador “tenía como misión religiosa acercar a la Iglesia el mayor número de niños y hombres y nada era mejor que el fútbol”.

La primera cancha de la nueva institución se ubicó en calle Andrés Pazos, en lo que hoy es el Círculo Católico de Obreros. Más tarde, en 1921, el Club adquirió el terreno ubicado en calle Andrés Pazos y Misiones.

Luego, en 1931, el Padre Don Grella compró, a la sucesión Gioria, un terreno ubicado en calle 3 de Febrero. Allí, levantó la Capilla de Santa Teresita, con un frontón en la parte trasera, y construyó dos canchas de fútbol, “una de medidas oficiales reglamentarias y otra más pequeña para tareas de entrenamiento”. Esta fue inaugurada el 25 de Mayo de 1932.

Finalmente, en 1949, adquirió los terrenos donde se encuentra emplazada la actual sede social y estadio de fútbol, “siendo este inaugurado el 30 de Mayo de 1956, con un partido amistoso contra Colón de Santa Fe”.

De Archivo de Entre Ríos. Dr Damián Reggiardo Castro