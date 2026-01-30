Con la firma de un nuevo acuerdo, reinician las obras en el hospital Bicentenario de Gualeguaychú

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos avanza en la terminación del hospital del Bicentenario de Gualeguaychú, tras la firma de un nuevo convenio que permitirá el reinicio de la obra, a cargo de la empresa Traza SA, dando cumplimiento a una intervención largamente postergada. Se trata de una obra estratégica que permitirá dar respuesta inmediata a necesidades prioritarias en materia de salud para la ciudad y la región.

Hace 16 años que la obra está sin terminar, en ese marco, junto a la empresa Traza se suscribió el convenio Bersa, que tiene como objetivo cancelar la deuda existente de 198.863.061,16 pesos correspondiente a las inversiones ya realizadas. Esto es parte del acuerdo de pago de deuda iniciado en septiembre de 2023. Este instrumento permite regularizar la situación financiera de la obra y establecer las condiciones necesarias para su continuidad efectiva.

La obra del hospital del Bicentenario, ubicada en la zona urbana de Gualeguaychú, contará con un presupuesto actualizado financiado íntegramente por la provincia y permitirá completar un establecimiento que funcionará como efector de alta complejidad, brindando atención de tercer nivel para la región y de segundo nivel para la ciudad.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que “el reinicio de la obra del hospital del Bicentenario de Gualeguaychú es una decisión histórica y estratégica dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, quien dispuso que el reinicio de la obra sería en enero del 2026, y hoy estamos dando cumplimiento a la palabra empeñada gracias al esfuerzo del gobierno y la predisposición de la empresa para finalizar el hospital”.

Detalles técnicos de la obra

Los trabajos pendientes para la finalización de la obra requieren intervención en los pabellones A, B, C y D, e incluyen la colocación de solados, artefactos sanitarios, equipamiento de cocina y lavandería, gases medicinales, instalaciones eléctricas y de termodinámica, cielorrasos de placas de roca de yeso, tareas de pintura y carpinterías tanto en espacios interiores como en fachadas, entre otras reparaciones necesarias.

Asimismo, se ejecutará una reparación integral de la cubierta del techo debido a filtraciones de agua de lluvia detectadas, que contempla trabajos de impermeabilización, colocación de piezas metálicas como cenefas y babetas, y la reparación y reacondicionamiento de embudos pluviales. En cuanto a la terminación exterior del edificio, se prevé la finalización de frentes integrales tipo muro cortina, la colocación de parasoles y carpinterías, la provisión e instalación de barandas de acero inoxidable, además de la reparación de grietas en mamposterías y revoques y la pintura general. El proyecto también incluye trabajos de parquización, con la incorporación de árboles y gramíneas que contribuirán a la integración del hospital con su entorno urbano.

Con la finalización de estos pabellones, el hospital del Bicentenario consolidará prestaciones de alta complejidad fundamentales para la atención sanitaria de la región, como la Unidad de Terapia Intensiva para adultos, la Unidad Coronaria y la Terapia Intensiva Pediátrica, además del fortalecimiento del Servicio de Neonatología y la puesta en funcionamiento del centro quirúrgico, que contará con cinco quirófanos destinados a la realización de cirugías de mediana y alta complejidad.