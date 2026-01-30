La provincia invita a participar de la conmemoración de la Batalla de Caseros en el Palacio San José

En el marco de la organización del evento, autoridades provinciales recorrieron el Palacio San José y se ocupan de los últimos detalles. El secretario de Comunicación y Prensa de Entre Ríos, Sergio Kneeteman, dijo: “Sabemos lo que implica, para el gobierno en general y el gobernador Rogelio Frigerio en particular, el acto y lo que se conmemorará el 3 de Febrero. El primer año se hizo en el campamento Calá, en el departamento Uruguay, y el segundo estuvo por la mañana en Punta Gorda, departamento Diamante, y por la tarde en el monumento Urquiza en Paraná. En 2026, el gobernador solicitó que sea en el Palacio San José”.

En ese marco, Kneeteman detalló que el acto tendrá “varias aristas. Una es que vendrá el secretario de Cultura de Nación, Leonardo Cifelli, quien firmará con el gobernador un acuerdo de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José que lo necesita imperiosamente. Esta es la decisión del mandatario entrerriano y se anunciará durante la conmemoración”.

Por último, invitó “a todos los entrerrianos a acercarse el martes al Palacio porque habrá un espectáculo de mucha calidad”, sin antes agradecer a Santiago Rinalid y Roberto Romani que “estarán engalanando el acto con la presentación y conducción”.

En tanto, el secretario de Turismo, Julián Stoppello, destacó que la jornada contará con una propuesta cultural diversa y de fuerte identidad entrerriana. “Habrá una grilla interesante que va a comenzar alrededor de las 19 con el conjunto Itaí de Concepción del Uruguay. Queríamos que los referentes culturales de la histórica estén participando del acto”, señaló.

Asimismo, anunció la presentación de un ensamble de chamamé especialmente conformado e impulsado desde la Secretaría de Cultura. “Va a tener su debut el 3 de febrero, con referentes del chamamé entrerriano de distintos puntos de la provincia”, explicó. Como cierre, se presentará la banda Suma Paciencia, de Concepción del Uruguay, con una propuesta que fusiona rock y reggae. “Buscamos ampliar la convocatoria a distintas generaciones”, agregó Stoppello, quien remarcó la expectativa por la participación del público.

Por su parte, Roberto Romani expresó que “ser protagonista de este 3 de febrero es tratar de representar a tantas manos y corazones anónimos que van a trabajar para que este hecho trascienda al país y al mundo”. En ese sentido, afirmó: “Queremos volver a sentir el orgullo de haber nacido en esta tierra donde habitaron hombres como Urquiza, que pensaron en la provincia y también en la Nación”. Y concluyó: “En homenaje a todos ellos, nos tenemos que vestir de fiesta y venir todos al Palacio San José”.

Romani indicó que “será un día de entrerrianía” y destacó el carácter histórico de cada una de las actividades previstas. Detalló que el ingreso de las autoridades se realizará por la puerta principal del Palacio, tal como ocurría en tiempos de Urquiza, y que habrá representaciones evocativas en distintos espacios del predio. “Vamos a recorrer salas que se ponen en valor y finalmente firmar un convenio muy importante entre provincia y nación, que será de beneficio para el Palacio San José y para la entrerrianía en general”, precisó.

En tanto, el comunicador Santiago Miguel Rinaldi valoró la convocatoria para conducir el evento y subrayó la relevancia histórica de la fecha. “A partir de lo ocurrido antes y durante la Batalla de Caseros se comenzó a organizar la patria federal, con la fundación de la primera Constitución Argentina, y todo nació aquí”, sostuvo.

Finalmente, Rinaldi invitó a la comunidad a participar del encuentro: “Los esperamos el martes 3 de febrero para disfrutar de una propuesta distinta, con relatos históricos, representaciones y un espectáculo musical en el patio central del Palacio San José”. Y concluyó: “Es un compromiso con nuestra historia y con nuestro presente. La entrada será libre y gratuita a partir de las 17.30”.