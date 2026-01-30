Paraná: Estado y clubes impulsaron un encuentro intercolonias para adolescentes

Adolescentes que participan de las colonias de verano Yaraná, Pescadores y Arenales compartieron una jornada de juegos y deportes en el Club de Pescadores. La iniciativa promovió la integración, el disfrute del tiempo libre y el acceso a espacios de cuidado mediante el trabajo articulado entre el Estado y clubes de la ciudad.

En el Club de Pescadores se desarrolló un encuentro intercolonias que reunió a adolescentes que participan de las colonias de verano Yaraná, Pescadores y Arenales. La jornada propuso actividades lúdicas y deportivas pensadas para fortalecer la integración, los vínculos y el disfrute del tiempo libre en un entorno cuidado.

La iniciativa se enmarca en las acciones que impulsa el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) para garantizar el derecho al juego, al deporte y a la recreación durante el receso escolar, a través de propuestas que promueven la inclusión y el acompañamiento.

La experiencia puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado provincial, la Municipalidad de Paraná y los clubes de la ciudad, que aportan sus instalaciones y recursos para ampliar las oportunidades de participación de los adolescentes.

La subdirectora de Promoción y Fortalecimiento del Copnaf, Betiana Fornara, destacó la importancia de esta articulación y señaló: «El acompañamiento de los clubes, junto con el trabajo del Ministerio de Desarrollo Humano, Salud, Educación y el municipio, permite garantizar condiciones de cuidado, organización y acompañamiento para que los adolescentes vivan una experiencia integral y compartida».