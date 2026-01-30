Ene 30

Más de 110 personas participan de las Acciones de Verano en el CEF de Villaguay

En el Centro de Educación Física (CEF) Nº 30 de la ciudad de Villaguay, más de 110 niños, jóvenes y adultos participan de las Acciones de Verano impulsadas por el Consejo General de Educación (CGE), una propuesta que promueve la actividad física, el cuidado de la salud y la inclusión a través del deporte y la recreación.

Las actividades de natación se desarrollan en el Club Sarmiento, que cede sus instalaciones sin costo y acompaña al CEF desde hace cuatro años. En este espacio participan 50 niños y 60 adultos, fortaleciendo el trabajo articulado entre las instituciones para garantizar el acceso a prácticas deportivas durante el verano.

Los lunes, miércoles y viernes concurren más de 50 adultos mayores pertenecientes a los centros de jubilados nacional y provincial, organizados en tres turnos. En tanto, los martes y jueves asisten los niños, divididos en dos grupos según edades: de 6 a 9 años y de 10 a 13 años, utilizando dos natatorios y las instalaciones del club.

Las actividades están a cargo de los profesores Amaru Cabrera y Matías Schinft, quienes trabajan con los grupos de niños, mientras que Carlos Trabichet se desempeña con los adultos mayores. La coordinación general del CEF Nº 30 está a cargo de Esteban Crosa, quien agradeció a la comisión del Club Sarmiento por «prestar las instalaciones, posibilitando que los chicos puedan disfrutar de las actividades y aprender a nadar, algo tan necesario para la vida»

