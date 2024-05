El gobernador reunió al gabinete provincial y del municipio de San José

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes en San José una reunión de gabinete conjunto . Al comenzar la reunión, junto al intendente San José Gustavo Bastian, el mandatario dijo que este tipo de encuentros son una práctica que en estos cinco meses de gestión se viene desarrollando con la premisa de gestionar en el territorio.

Apuntó que “estamos transformando el Estado y sobre todo la cultura del Estado”, y precisó que en la actualidad los funcionarios del gobierno provincial no gastan un peso, si no está justificado, “ya no se gasta más en función de esa lógica de bueno porque se venía siendo de esta manera, lo seguimos haciendo”.

Refiriéndose a algunos logros de la gestión que encabeza, Frigerio expuso: “Usamos estos meses también para componer un desorden grande que encontramos en la obra pública que, hacia el final del año pasado, estaba paralizada y con cerca de 30.000 millones de pesos de deudas. A algunas las pagamos, a otras las vamos a pagar en el tiempo, pero acordamos con todas las empresas un mecanismo de cancelación de pasivos que nos permiten, lentamente, retomar el ritmo de obras provinciales o financiadas por la provincia”.

Adelantando sus próximos pasos en la materia, siguió: “Van a empezar a ver anuncios a partir de esta semana del regreso de la pública en la provincia y, además, estamos peleando la reactivación de las financiadas por el Gobierno Nacional o del Gobierno Nacional directamente. Según nos han comprometido, cuando se sancionen las leyes que están reclamando, van a empezar a gestionar. Si no, nos verán peleando por eso en los Tribunales o donde sea”.

De la reunión también participaron la vicegobernadora, Alicia Aluani; los ministros de Planeamiento, Darío Schneider y Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el secretario de Finanzas, Uriel Brupbacher y el senador Ramiro Favre.

Por su parte, el intendente Gustavo Bastian, señaló que “para nosotros es muy importante este encuentro, que nos esté visitando el gobernador y su gabinete para poder transmitir, trasladar e intercambiar las situaciones y las circunstancias que estamos atravesando en San José”. Aseguró que “es importante poder tener estos encuentros, poder intercambiar y el trabajo mancomunado para poder llevar adelante la gestión”.