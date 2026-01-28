Reunión en la Comisaría por los carnavales de Hasenkamp

Se llevó a cabo una reunión con la Comisión de Carnavales y el Ejecutivo Local a los fines de pulir y dejar claro algunas cuestiones suscitadas el sábado pasado: De ello, es que se determinó que aquellas personas que formaron o formarán parte de algún altercado ya sea ( discusión, riña, etc) dentro del predio donde intervenga la fuerza policial, por parte de la Administración de hará uso del DERECHO DE ADMISION Y PERMANENCIA para dichas personas.

Otro punto, el portón de acceso auxiliar, donde ingresan los servicios de emergencias, el mismo no es para ingreso y egreso de personas haciéndolo por el portón principal, si podés. Acceder quien tenga la acreditación respectiva (carnet) ya sea Dj, personal que trabaja en el predio y/o Directivos de comparsas acreditados con carnet.

En la puerta de ingreso se le colocará un sello y a las 04:30 hs. Se corta el ingreso a toda persona, podrán salir pero no volver a ingresar.

05.30 se corta la música a efectos de una retirada de las personas de forma amena y pacífica.