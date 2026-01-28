La intendenta de Alcaraz se sumó como bombera a un incendio rural: “Lo hago como una ciudadana más”

La jefa comunal, Yamila Acedo, participó del operativo para combatir un foco ígneo en Colonia Carrasco junto a Bomberos Voluntarios de Bovril y explicó que prioriza ayudar cada vez que puede, al tiempo que destacó el esfuerzo del cuartel y la falta de recursos.

La intendenta de Alcaraz, Yamila Acedo, volvió a ponerse el traje de bombera voluntaria para colaborar en un incendio registrado en la zona de Colonia Carrasco. El hecho ocurrió días atrás y motivó la intervención del cuartel de Bovril, donde la jefa comunal presta servicio desde antes de asumir la conducción del municipio.

Según relató a Elonce, recibió el aviso del jefe del cuerpo mientras cumplía tareas de gestión y no dudó en sumarse al operativo para trasladar agua y combustible. “Cuando llaman y nos preguntan si estamos, siempre trato de priorizar poder acompañarlos. En ese momento dejé lo que estaba haciendo y salimos con mis compañeros”

Lejos de presentar la situación como algo excepcional, Acedo remarcó que se trata de una práctica habitual dentro de su vocación de servicio. “Uno lo hace como una ciudadana más. Esto lo arranqué hace tiempo y es algo que me nace. Si puedo aportar un granito de arena para la comunidad, siempre voy a estar”, sostuvo.

Compatibilizar la gestión con el cuartel

La intendenta de Alcaraz reconoció que cumplir ambos roles implica tomar decisiones rápidas y, a veces, postergar responsabilidades. No obstante, señaló que existe coordinación con sus superiores en el cuartel para organizar su participación según la disponibilidad.

“Siempre trato de cumplir primero con mis obligaciones como intendenta, pero también me pasa que cuando suena la alerta me genera dudas y adrenalina. Es decidir en segundos si me quedo o salgo. A veces me ha tocado no poder ir y me genera frustración”, admitió.

En esa línea, destacó el respaldo de sus compañeros: “Ellos entienden mi lugar. Me dicen que me sume cuando pueda. El grupo humano que tenemos es maravilloso”.

El detrás de escena del voluntariado

Durante la entrevista, Acedo puso el foco en las condiciones en las que trabajan los bomberos voluntarios del norte entrerriano. Indicó que gran parte del equipamiento proviene de donaciones y que todavía faltan herramientas básicas para afrontar emergencias.

“Salimos muchas veces con lo poco que tenemos. Se necesitan recursos, combustible, reparaciones. Son personas que están exponiendo su vida todo el tiempo y lo hacen sin ningún rédito económico”,

Asimismo, consideró necesario un mayor acompañamiento institucional y comunitario. “El apoyo es clave, porque no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros. Hoy ayudamos a otros, mañana puede ser nuestra propia casa”, reflexionó.

Invitación a la comunidad

En ese marco, la intendenta invitó a los vecinos a colaborar con las actividades solidarias que organiza el cuartel para sostener su funcionamiento diario. Entre ellas, mencionó la tradicional venta anual de tortas asadas destinada a recaudar fondos.

“Que la gente se acerque, conozca el cuartel, vea las condiciones en las que trabajamos y se sume. Es voluntario, pero llena el alma”, expresó.

Fuente: El Once Foto: Entre Ríos Ahora