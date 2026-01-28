La feria de arte gráfico e ilustración en AURA tuvo una alta convocatoria de público

Se realizó este fin de semana en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos (Alameda de la Federación 557, Paraná).

Participaron artistas, emprendimientos y editoriales de la provincia. Fue parte de la agenda de verano de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, valoró «seguir abriendo los espacios de la provincia para que artistas de distintas localidades puedan mostrar su trabajo y compartirlo con el público». Y agregó: «El rumbo de la gestión marcado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, es este: una cultura activa, federal y participativa».

Desde la coordinación y el equipo de trabajo de AURA, que depende de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se destacó «la respuesta positiva del público y los resultados de la feria, lo cual generó entusiasmo para continuar el evento y seguir brindando visibilidad a las artes visuales».

Durante los tres días se expusieron obras originales y publicaciones que abarcan el dibujo y la ilustración, humor gráfico, editoriales, objetos, fanzines y diseño, entre otros. También se realizó una jam de dibujo para público de todas las edades.

La muestra quedará abierta al público hasta el 13 de febrero e incluye obras de Maxi Sanguinetti (pinturas, dibujante de prensa, Paraná), Manu Siri (ilustración editorial, Villaguay), Juan Dibuja (ilustración objetos, Concordia) y Shei Salinas (ilustración tatoo, Victoria). Días y horarios para visitarla: martes y miércoles de 9 a 12hs; jueves, viernes y sábado de 17 a 20hs.

Convocatorias de AURA

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA informa que se encuentra trabajando en las bases y condiciones de su convocatoria federal anual para artistas de toda la provincia. En el 2025 se concretaron las tres propuestas seleccionadas.