Se realizarán las VIII Jornadas Regionales de Educación 2026 en Paraná y Concordia

El 12 y 13 de febrero, docentes, supervisores, equipos directivos de toda la provincia participarán de un espacio de formación y reflexión sobre inteligencia artificial, trayectorias escolares e inclusión, en modalidad presencial y retransmisión en vivo.

La propuesta, impulsada por el Consejo General de Educación (CGE), se desarrollará de manera presencial en dos sedes: el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná el jueves 12, y el Centro de Convenciones de Concordia (CCC) el viernes 13. Ambos encuentros contarán con transmisión simultánea a través del canal oficial del CGE en YouTube, con intérpretes de Lengua de Señas Argentina. El evento declarado de Interés Educativo Provincial, se computa como antecedente cultural y otorgará puntaje docente.

Las jornadas se organizarán en torno a dos ejes temáticos centrales. Uno estará dedicado a la enseñanza y el impacto de las inteligencias artificiales generativas, abordando la producción y curaduría de contenidos, las estrategias pedagógicas, las evaluaciones y el uso de herramientas digitales para la enseñanza y la gestión pedagógica. La presentación estará a cargo del educador, investigador y formador de formadores, especializado en el cruce entre inteligencia artificial, educación y tecnologías digitales, Pedro Luis Figueroa.

El otro eje abordará el sostenimiento de las trayectorias escolares complejas, poniendo el foco en los sujetos, la normativa vigente y las estrategias de inclusión, así como en los desafíos que se presentan en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. En este espacio tendrá lugar la conferencia, a cargo de María José Borsani, maestra especializada en Educación Diferencial y Pedagogía Clínica y terapista ocupacional en salud mental.

Además durante ambas jornadas se desarrollarán espacios de presentación de experiencias, a cargo de equipos docentes de la provincia, promoviendo el diálogo entre los niveles y modalidades.

La propuesta apunta a constituirse como un punto de partida reflexivo para el ciclo lectivo 2026. En este sentido, las jornadas ofrecerán un marco teórico y analítico que permita orientar la organización administrativa, pedagógica, comunicacional y sociocomunitaria de las instituciones educativas de Entre Ríos.

Inscripción

Se realizará mediante formulario digital y estará a disposición a partir del 4 de febrero, en el cual cada participante seleccionará si desea asistir de manera presencial o virtual. Se recuerda que en cada sede (Paraná y Concordia) los cupos presenciales son limitados.

El jueves 12 de febrero en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná, participan docentes de Diamante, Gualeguay, La Paz, Nogoyá, Paraná, Tala, Victoria y Villaguay.

En tanto, el viernes 13 de febrero, en el Centro de Convenciones de Concordia participan docentes de los departamentos Colón, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, San Salvador y Uruguay.

Para obtener el certificado correspondiente, los participantes deberán inscribirse, acreditarse el día de la jornada y luego contestar un cuestionario en relación a las temáticas abordadas.

Más información:

cge.entrerios.gov.ar/jornadasregionales2026/