“¿Llegó Milei a la provincia?”, cuestiona UPCN

“No estamos dispuestos a soportar más esfuerzo”, remarcó el Sindicato ante los trascendidos sobre un nuevo, injustificado e importante recorte de horas extras, principalmente en los Ministerios y algunos organismos de la administración pública entrerriana. Reclamó a la provincia “una urgente aclaración” y advirtió que “los trabajadores no aguantan perder más poder adquisitivo”.

“Nos han contactado trabajadores de varios Ministerios debido a los fuertes trascendidos respecto a un nuevo, importante e indiscriminado recorte de horas extras. Ante esto nos preguntamos: Milei ¿llegó a Entre Ríos?”, expresó la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo.

Aclaró que hasta el momento el Sindicato no ha logrado confirmar que exista una directiva oficial en este sentido, por lo cual exige respuestas.

“La falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores. Algunos sectores se ven más perjudicados frente a la posibilidad de un nuevo recorte de ingresos en un concepto, que son las horas extras, que ya consideran parte de sus salarios”, explicó.

Afirmó que “esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como es el caso de los contables, o bien para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos”.

“Esta situación amerita una urgente aclaración y que conozcamos de primera mano cuál es el plan que está pensando el gobierno para mantener el poder adquisitivo de los compañeros, que viene deteriorándose sucesivamente. Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, subrayó.

“A la eficacia la garantizan los trabajadores

La Secretaria Gremial de UPCN se preguntó “cuáles son las variables para mantener el equilibrio fiscal o para que den las cuentas” y al respecto remarcó: “Queremos saber los esfuerzos de todos los sectores”.

“Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores”, resaltó Melgarejo.

“Aunque estamos pendientes de la paritaria, ante la problemática de las horas extras necesitamos una pronta reunión para discutir qué pasa y cómo sigue este tema”, señaló y reprochó que “con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad”.

“Desde UPCN planteamos, como gesto urgente, que el gobierno nos convoque para tener la información correcta y transmitirla seria y responsablemente a los trabajadores. Y, por supuesto, determinemos conjuntamente con los compañeros la posición que vamos a tomar”, apuntó la dirigente sindical.

Luego manifestó: “En caso de que se confirme un recorte de horas extras, la pregunta es si será transitorio o permanente. Y, en este último caso, qué compensaciones tendría previstas el gobierno”.

“En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, remarcó.

“Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos, sea solo una confusión administrativa”, finalizó Melgarejo.