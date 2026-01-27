Aluani acompañó la inauguración del primer parque de energía solar fotovoltaica en Colón

La vicegobernadora Alicia Aluani junto al intendente de Colón, José Luis Walser, encabezaron el acto de inauguración del Parque de Energía Solar Fotovoltaica de la ciudad

El acto se realizó en la Planta Potabilizadora de la ciudad de Colón donde se ubica el Parque de Energía Solar Fotovoltaica. La vicegobernadora Alicia Aluani, quien se encuentra a cargo del Ejecutivo Provincial, y el intendente José Luis Walser, estuvieron acompañados por autoridades suizas, entre ellos el intendente de Sion, Philippe Varone, y el presidente Comunal de Arbaz, Jean Michel Bovnin.

La obra se financió con la donación de 80.000 francos suizos de la Asociación SolArgentina de Sion con fondos restantes del municipio de Colón, a través de la empresa ejecutora Meyco SRL de San José. El objetivo del este nuevo parque es reducir el consumo eléctrico de la planta de agua y fomentar la energía limpia.

Innovación, sustentabilidad y desarrollo local

Al tomar la palabra, Aluani expresó su orgullo por estar presente en representación del gobernador Rogelio Frigerio “en un hito histórico que es la transformación energética, que habla también de la sustentabilidad y también del desarrollo productivo” y señaló que “la materialización de esta planta productiva es el resultado de lo que llevamos adelante, no sólo como entrerrianos, sino como gobierno, de tener una planta que sea amigable con el medio ambiente y que proteja a nuestras generaciones futuras”.

En este sentido, la vicegobernadora indicó que “a nivel provincial hemos dado pasos importantes a través de Enersa con la producción y con el desarrollo de dos plantas también de energía solar fotovoltaica, una a nivel de Sauce Pinto y otra a nivel del Autódromo de la Ciudad de Paraná, que impactan positivamente en la vida de la población”.

Además, destacó la “decisión política de la Municipalidad de impulsar esta planta que utiliza los recursos naturales para transformarlo en energía limpia y que potencia en forma positiva a todas las familias del lugar, y también a aquellas que utilizan esta energía para su producción a nivel regional” y extendió las felicitaciones a los técnicos, autoridades e instituciones involucradas en el desarrollo de esta planta: “Esto habla que cuando hay decisiones políticas, cuando hay articulación y compromiso, resultan en estas ideas tan positivas y tan buenas para nuestro país, nuestra región y nuestras localidades”.

Por su parte, el intendente Walser manifestó la importancia de esta jornada para la ciudad: “Podemos ver hoy una acción concreta que comenzó como un sueño, y donde recurrimos a este hermanamiento que tiene la ciudad de Colón con Sion”.

Allí, resaltó que este proyecto “no hubiese sido posible sin el trabajo conjunto, sin vecinos comprometidos y sin una decisión de fortalecer los vínculos que tiene este hermanamiento” y que “si tenemos una planificación a largo plazo, si tenemos una visión de construcción de comunidad, sin duda que el futuro que nos espera, no solo para la sustentabilidad de nuestra ciudad, sino para la mejor calidad de vida de nuestros vecinos, va a ser muy próspero”.

También señaló que el parque solar “cubre el 65% de la energía que demanda nuestra planta potabilizadora, que es una ayuda enorme, más en estos tiempos donde el incremento de la energía eléctrica ha hecho que, en muchos casos, esos costos se trasladen”.

Finalmente, el intendente de Sion, Philippe Varone y el presidente Comunal de Arbaz, Jean Michel Bovnin, brindaron unas palabras de agradecimiento y resaltaron el trabajo articulado entre las partes.

Descubrimiento de placas y declaraciones de Interés

Durante la actividad las autoridades realizaron el descubrimiento de la placa, y realizaron la entrega de la declaración de visitante Ilustre al presidente de la ciudad de Sion, Phillipe Varone; al presidente de la Comuna de Arbaz, Jean Michel Bonvin; y a la prefecta de Sion, Delphine Pannatier Kessler.

Presencias

Participaron además la viceintendente de Colón, María Dalleves; la viceintendente de Villa Elisa, Susana Lambert; el secretario de Gobierno de Colón, Mariano Bravo; el senador por el departamento Colón, Ramiro Favre; concejales y funcionarios municipales; representantes de instituciones locales; vecinos y referentes de empresas vinculadas a la construcción de la obra