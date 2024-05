Senado: La Comisión de Educación avanzó con el análisis de tres proyectos de ley

Los senadores abordaron un proyecto que contempla otorgar un subsidio a la tarifa eléctrica del 50% a favor de las Universidades Públicas con asiento en la provincia. También consideraron la iniciativa por la que se pretende crear el Programa de Apoyo a Emprendedores de la Programación y Robótica, y la que propone la creación del programa de Educación en Sustentabilidad Energética. Para ambos proyectos de ley los legisladores recibieron invitados que expusieron sobre las temáticas.



Ayer se reunió la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado que es presidida por Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), tiene como secretario a Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos) y la integran Rubén Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos).



Asimismo se sumaron para la ocasión los senadores Juan Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), y Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos).



Beneficio para Universidades



El proyecto de ley de cuatro artículos, de autoría del senador Martín Oliva y sus pares del bloque Más para Entre Ríos, dispone el otorgamiento de un subsidio a la tarifa eléctrica del 50% (cincuenta por ciento) a favor de las Universidades Públicas con asiento en la provincia de Entre Ríos, por los períodos que van hasta el 31 de diciembre de 2024.



Mediante la misma se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias que fueren necesarias para el cumplimiento de estos objetivos, como también a la Secretaría de Energía a abonar a las Distribuidoras Eléctricas de la provincia los montos que correspondan por la aplicación del subsidio tarifario, previa acreditación por el sistema de declaraciones juradas y contralor por parte del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE).



En los argumentos del proyecto se lee que las Universidades deben afrontar el nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica en una posición financiera desfavorable, dado que cuentan con un presupuesto devaluado.



Al respecto, el senador Oliva dejó en claro la defensa a la educación pública, destacó al nivel superior como “un bien”, resaltó la producción del conocimiento y el impacto que tiene lo producido “para la vida social de entrerrianas y entrerrianos”.



Para este tema estuvieron presentes la vicerrectora de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Dra. Gabriela Andretich, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Prof. Mg. Ing. Alejandro Carrere, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) Cr. Carlos Cuenca.



La representante de la UNER señaló que el impacto negativo en los presupuestos es un tema muy acuciante para las universidades. Marcó en este sentido que el problema base es el presupuesto reconducido, del cual un 95% se destina a pago de sueldos. Con el escaso restante se sostienen gastos de mantenimiento, docencia, investigación, extensión, programas específicos, y todo lo que se hace y llega a territorio a corto plazo. Andretich marcó las dificultades a futuro, y entendió que el proyecto en estudio podría ayudar a seguir con distintas actividades, poniendo el acento en el aumento de la matrícula de ingresantes en las distintas facultades.







En el mismo sentido, el decano de la UTN manifestó que los lineamientos nacionales impactan fuertemente en los gastos de funcionamiento, y aclaró que el 70% de actualización de que se habla sólo alcanza a ese 5 o 10% de los fondos para mantenimiento. “La realidad nos ha ido reconfigurando” sentenció Carrere, y explicó a los legisladores los alcances de los costos de energía de gran importancia para el funcionamiento de aulas, laboratorios, sistemas tecnológicos, radios universitarias, etc. La tarifa de energía les insume un 60/70% del financiamiento, mientras que el año pasado era de un 35%, ya que se han triplicado los montos de las facturas, aún haciendo más eficientes los funcionamientos, la concurrencia a los lugares, etc. Contó a los presentes que se hacen esfuerzos con la prestación de servicios a terceros, sin los cuales no podrían hacer frente a las responsabilidades. Carrere mencionó que se están haciendo gestiones para subsidios y en conjunto a nivel país con quienes están en situaciones similares.



Desde UADER se planteó una realidad disímil. Cuenca hizo hincapié en que tres de sus cuatro facultades no tienen sede propia. Mencionó que contienen a 32.000 estudiantes y el 100% es financiación de la provincia, sin ningún recurso de Nación. Del presupuesto, un 98% se destina a sueldos, lo que impide y afecta a otras patas necesarias en la Universidad. En relación al proyecto analizado en el marco de la Comisión de Educación, sostuvo que no tiene incidencia, es decir, UADER no se vería beneficiada.



Luego de las exposiciones, los senadores presentes realizaron algunas preguntas a los invitados, solicitaron información detallada sobre números concretos, y continuarán trabajando sobre el proyecto, ya que dejaron en claro la defensa a la universidad pública.



Apoyo a Emprendedores de la Programación y Robótica



Otro proyecto abordado fue el de autoría del senador Juan Pablo Cosso junto a varios de sus pares, por el que se crea el Programa de Apoyo a Emprendedores de la Programación y Robótica.



La iniciativa legislativa de nueve artículos tiene como objetivo brindar asistencia financiera y capacitar a emprendedores que pretendan dar inicio a un proyecto vinculado a la programación y robótica, o potenciar uno ya existente con grado de desarrollo incipiente.



El senador Cosso explicó que se busca generar una nueva herramienta provincial, ya que el Estado nacional en este sentido hoy no está financiando.



El Bioingeniero Leandro Mayrata, profesor universitario de la UNER, dijo ante los senadores que este tipo de proyecto o política pública es muy interesante. Bregó para que no sea lejano emprender, dedicarse a la tecnología. El profesional comentó que trabaja con empresas con automatización y robotización, y es alta la demanda en intervenciones, para resolver problemas, por lo que hay muchas oportunidades pero falta de sustento y acompañamiento en este sentido. Señaló que Entre Ríos tiene potencial para desarrollar, más allá del dinero apuntar al desarrollo emprendedor. Mayrata añadió que hoy no hay financiamiento para proyectos ni nacionales ni internacionales, tras lo cual intercambió conceptos con los senadores, quienes continuarán trabajando en el texto de la iniciativa.



Educación en Sustentabilidad Energética



La comisión, por último, examinó un proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados en el año 2022, por el que se crea el programa de Educación en Sustentabilidad Energética, con el objeto de impulsar procesos educativos en las temáticas de energía, energías renovables, eficiencia energética y su uso responsable, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 27.621, el Artículo 260° de la Constitución Provincial y la Ley Provincial N° 10.402.



Los objetivos del Programa son generar un proceso educativo integral basado en la comprensión de la energía como un bien común, descentralizado y sustentable, siendo su uso y cuidado un derecho de las generaciones presentes y futuras; contribuir a la formación de una conciencia ambiental, entre otros fines, siendo el Consejo General de Educación, en coordinación con la Secretaría de Energía, las autoridades de aplicación.



Para dar aportes sobre el texto, se hizo presente el Secretario Generl del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Gabriel Pérez Montórfano, y la directora de Información, Evaluación y Planeamiento, Emilia Sosa Passarino. Ambos dieron su enfoque sobre algunos puntos del proyecto. Comentaron que desde el CGE se trabaja actualmente sobre temas transversales como educación ambiental, lo que se relaciona con todas las materias escolares. Apuntaron a continuar trabajando en la manera de llevar adelante la vinculación con sustentabilidad energética y el financiamiento para ello. Se les acercará a los senadores sugerencias por escrito para continuar con los aportes.