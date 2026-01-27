Por Roberto Romani

El 17 de abril de 1920 nació en Gobernador Racedo, Irma Elena Maslein, quien a los 28 años se convertiría en la Primera Aviadora de Entre Ríos.

Mientras despertaba a los juegos infantiles en Colonia Nueva, concibió el sueño de volar.

A pesar del poco apoyo que recibió en su círculo familiar, se inscribió en la Escuela de Vuelo de Paraná. Aprobó el examen, y el 2 de junio de 1948 volaba sobre los montes vecinos, con su título de Piloto Privado de Avión.

En 1956 se convirtió en Piloto Comercial, volando aeronaves de diferentes marcas y modelos.

Trabajó en el Aeroclub de la capital provincial sin recibir remuneración alguna, cubrió emergencias e integró la comisión directiva de la institución.

Paralelamente trabajó en Casa de Gobierno, integró el Consejo Directivo de la Universidad Popular «Elio Leyes» y fue proteccionista de animales, mientras sus manos en el piano dialogaban con ternura en el idioma universal de los pueblos.

Vivió en calle Buenos Aires, entre 25 de Junio y Urquiza, propiedad que fuera declarada Patrimonio de la Ciudad.

Las autoridades del Aeroclub Ciudad de Paraná, a través del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil y Escuela de Vuelo, la homenajearon y subrayaron sus condiciones técnicas como sus valores humanos.

La conocí cuando ya no aspiraba a los cielos altos, y pude abrazarla con admiración y gratitud.

Irma Elena Maslein, murió el 23 de enero de 2006, a los 85 años consciente de haber dejado una huella indeleble en la historia de la aviación entrerriana.

