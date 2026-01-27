Ene 27

La primera aviadora!!!!

Por Roberto Romani

El 17 de abril de 1920 nació en Gobernador Racedo, Irma Elena Maslein, quien a los 28 años se convertiría en la Primera Aviadora de Entre Ríos.

Mientras despertaba a los juegos infantiles en Colonia Nueva, concibió el sueño de volar.

A pesar del poco apoyo que recibió en su círculo familiar, se inscribió en la Escuela de Vuelo de Paraná. Aprobó el examen, y el 2 de junio de 1948 volaba sobre los montes vecinos, con su título de Piloto Privado de Avión.

En 1956 se convirtió en Piloto Comercial, volando aeronaves de diferentes marcas y modelos.

Trabajó en el Aeroclub de la capital provincial sin recibir remuneración alguna, cubrió emergencias e integró la comisión directiva de la institución.

Paralelamente trabajó en Casa de Gobierno, integró el Consejo Directivo de la Universidad Popular «Elio Leyes» y fue proteccionista de animales, mientras sus manos en el piano dialogaban con ternura en el idioma universal de los pueblos.

Vivió en calle Buenos Aires, entre 25 de Junio y Urquiza, propiedad que fuera declarada Patrimonio de la Ciudad.

Las autoridades del Aeroclub Ciudad de Paraná, a través del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil y Escuela de Vuelo, la homenajearon y subrayaron sus condiciones técnicas como sus valores humanos.

La conocí cuando ya no aspiraba a los cielos altos, y pude abrazarla con admiración y gratitud.

Irma Elena Maslein, murió el 23 de enero de 2006, a los 85 años consciente de haber dejado una huella indeleble en la historia de la aviación entrerriana.

 

ROBERTO ROMANI

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.