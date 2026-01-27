Vuelve la peña en vivo CUAC! con Lalo Mir y artistas locales

Será este miércoles 28 de enero desde las 20 en el Mirador Tec (Plaza del Patito Sirirí, Paraná). Habrá una charla con especialistas y el público, música en vivo y gastronomía.

Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y Mirador Tec.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró «continuar un ciclo que el año pasado tuvo una gran repercusión en el público y es parte de nuestra agenda de verano, que también incluye cine al aire libre, teatro, ferias y visitas guiadas en los museos». El funcionario también agregó: «El sentido de nuestra gestión, siguiendo el rumbo que marca el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, es desarrollar una agenda de calidad, con participación de la gente y de nuestros artistas».

Durante la noche se presentarán el Ensamble Mística de Río, Los Merlo, Ash y Yunta Mambo. Participarán de la charla, Patricia Fontelles, Walter Lahupan, Pablo Aceñolaza y Marcelo Mannucci. La temática será El futuro de lo humano.

Se recomienda llevar lona o reposera. En caso de lluvia el evento se trasladará a La Vieja Usina