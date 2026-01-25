Jóvenes y adultos de la provincia se capacitan en apicultura

La propuesta de formación se desarrolla en los departamentos Nogoyá, Tala, Gualeguaychú y Federal, con el objetivo de fortalecer el trabajo apícola ante los cambios en el mercado y el aumento de los hábitos de consumo de miel.

Desde el Consejo General de Educación (CGE), en articulación con el Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia, se lleva adelante esta propuesta de formación destinada a trabajadores del sector y a personas interesadas en adquirir conocimientos en esta especialidad. Actualmente, son 54 estudiantes quienes participan de esta instancia formativa en distintos puntos del territorio provincial.

La iniciativa surgió como respuesta a las transformaciones que atraviesa el mercado de la miel y a la creciente demanda de este producto, lo que genera la necesidad de actualizar y perfeccionar las prácticas productivas del sector apícola.

«La apicultura es una actividad clave para el equilibrio ambiental y también para las economías regionales, siendo de gran importancia el perfeccionamiento y la capacitación en las técnicas y saberes al respecto», remarcó el director de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger.

En este marco, la formación comenzó su cursado en el mes de octubre de 2025 y se extenderá hasta abril del corriente año, período considerado el más adecuado para el desarrollo de las actividades del sector. El trayecto combina instancias teóricas y prácticas, fortaleciendo experiencias formativas y laborales de los participantes.