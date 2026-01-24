Los días 31 enero y 1° febrero una vez más se realizará esta travesía para enfrentar el pliego de licitación de dragado del cauce de nuestro querido rio Paraná.

Como hemos dicho en incontables oportunidades, este dragado significaría un ecocidio para nuestros humedales, para la flora y la fauna y para las poblaciones costeras.

Ya tenemos como antecedentes dos emergencias hídricas en la ciudad de Victoria con el dragado a 36 pies actual por el proceso de secado y endicamiento (con fines comerciales) de los humedales.

Por eso realizamos esta jornada de lucha e informativa para que los entrerrianos y santafesinos digamos no a la profundización del canal de nuestro río, defendamos nuestro rio, defendamos nuestros humedales, defendamos nuestra vida y nuestra soberanía.

CRONOGRAMA:

SÁBADO

Salida 8 hs desde Rambla Catalunya (ROSARIO)- Cruce del Paraná y recorrida

18 hs arribo a Intersección de Servicio y Riacho Paranacito

Acampe en la Isla

DOMINGO

Continuamos travesia a Victoria por el canal de servicio

Llegada 16 hs

Inicio de Radio abierta y Festival cultural “Salvemos el Paraná y sus humedales”

Volvemos a decir:

*No al dragado a los 44 pies. Es un crimen ambiental, es entrega de soberanía

*No a la reprivatización del río Paraná. El Paraná en manos argentinas!

*No a la militarización de nuestro Rio Paraná

tel: Javier Nuñez: 3436573070

Inscribite en el siguiente link y nos ponemos en contacto:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfmHxutxnT…/viewform…

Foro por la Recuperación del Paraná