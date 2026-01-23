Continúa el ciclo de carnaval entrerriano en La Vieja Usina

Este martes 27 de enero desde las 20 desfilarán delegaciones de Ubajay, Santa Elena y Paraná. También habrá gastronomía y sorteo de pasajes a Gualeguaychú con entradas a las Termas y el Carnaval, entradas al carnaval de Victoria y pases a las Termas de María Grande. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con acceso libre y gratuito.

La Vieja Usina se transformará nuevamente en un corsódromo donde cada delegación mostrará su color y su identidad. El público podrá llevar sillones para estar más cómodos. Respecto al sorteo, quienes asistan serán invitados en el ingreso a completar sus datos para participar.

Las otras fechas del ciclo serán: 3 y 10 de febrero, con la participación de más localidades entrerrianas.

En la primera noche, con el desfile de Feliciano, Victoria y Paraná, la propuesta tuvo una alta convocatoria de público.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.