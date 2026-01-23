Enersa proyecta un parque solar en Aldea Brasilera y avanza en la transición energética

La empresa de Energía de Entre Ríos firmó un convenio con el municipio de Aldea Brasilera para avanzar con el desarrollo de un parque solar en esa localidad. El acuerdo fue suscripto por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, el gerente de Sector Energías Renovables, Daniel Schwindt y el intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez.

El parque contará con una potencia instalada de 300 kilovatios pico (kWp) y estará equipado con aproximadamente 600 paneles solares Trina y 10 inversores Huawei de 30 kilovatios (kW) cada uno. Su incorporación permitirá optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico en puntos estratégicos de la red de distribución.

Aldea Brasilera presenta condiciones favorables para este tipo de desarrollos. En ese sentido, cabe recordar que Enersa instaló medidores inteligentes que permiten a los usuarios conocer en tiempo real su consumo energético, consultar su historial a través de una aplicación y recibir información directa desde la empresa. Este salto tecnológico refuerza la transparencia y potencia la relación con los usuarios, además de sentar las bases para avanzar hacia un esquema de Smart City.

La iniciativa forma parte del trabajo que la empresa impulsa junto al Gobierno de Entre Ríos para acompañar el desarrollo productivo regional, modernizar la infraestructura eléctrica y avanzar hacia un modelo energético más sustentable en la provincia.