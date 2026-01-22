El Bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos repudia el espionaje ilegal y se solidariza con el Gobernador

El Bloque de Diputados Provinciales de Juntos por Entre Ríos expresó su más enérgico repudio ante el hallazgo de dispositivos de grabación ocultos en el despacho del gobernador, Rogelio Frigerio, y en dependencias de la Secretaría General de la Gobernación.

«Se trata de un hecho de gravedad institucional que vulnera la legalidad, la privacidad y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. No es un ataque a una gestión en particular, sino una afrenta a la institucionalidad de la provincia», se señaló en un documento difundido hoy.

«Desde nuestro bloque expresamos nuestra total solidaridad con el gobernador y valoramos la decisión de haber actuado con responsabilidad y prudencia, realizando la denuncia penal correspondiente y promoviendo las investigaciones necesarias.

Reafirmamos nuestro respeto absoluto por el trabajo de la Justicia, sin adelantar conclusiones ni formular acusaciones a la vez que confiamos en que se determinarán las responsabilidades y finalidades de estos hechos», indicaron.

«Finalmente, ratificamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la convivencia democrática. Ninguna práctica ilegal ni mensaje intimidatorio va a desviar el proceso de ordenamiento y transformación que la provincia inició en diciembre de 2023», concluyeron los diputados de JxER.