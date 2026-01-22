UPCN dio inicio a las capacitaciones presenciales y virtuales de cara a la Recategorización 2026

En el marco del proceso de Recategorización 2026, el Sindicato dio inicio este miércoles 21 de enero al dictado de las primeras instancias presenciales destinadas a trabajadores de la administración pública provincial.

La secretaria de Capacitación de UPCN, Adriana Satler, destacó que “la capacitación hoy está definitivamente incorporada al proceso de recategorización, lo que tendrá como resultado una mejor administración pública”.

Las dos primeras formaciones presenciales, que se enmarcan en el Plan Anual de Capacitaciones del Sindicato, se desarrollaron en la ciudad de Paraná y abordaron las temáticas Empleo Público y Normativas Vigentes y Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

“Durante años se consideró únicamente la antigüedad para las recategorizaciones. Hoy, gracias al convenio firmado con el gobierno provincial y a un trabajo serio, responsable e interdisciplinario, también se incorporó la capacitación, que llegó a la administración pública para quedarse”, subrayó la dirigente gremial durante el acto de apertura.

La instancia presencial del curso sobre Empleo Público y Normativas Vigentes comenzó este miércoles 21, mientras que su modalidad virtual había iniciado el martes 20. La capacitación estuvo a cargo de la licenciada Patricia Sanabria y el abogado Ignacio Lozano, y contó además con la participación especial de la abogada Luciana Kapp, titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la provincia, quien aportó herramientas y nociones clave para el desempeño laboral de los trabajadores.

Por su parte, la capacitación en RCP, dictada exclusivamente en modalidad presencial, estuvo a cargo del instructor especialista Guillermo Barzola, quien brindó conocimientos y recursos fundamentales para la actuación ante situaciones de emergencia.

Satler adelantó que, en esta primera etapa, se trata de cursos cortos con contenidos transversales a toda la administración pública, pero remarcó que “más adelante se incorporarán instancias específicas para cada área”. En ese sentido, explicó que el objetivo es “aportar conocimientos teóricos y herramientas prácticas que permitan a los compañeros perfeccionarse y optimizar su labor cotidiana”.

Las capacitaciones finalizaron con una evaluación, cuyos resultados serán posteriormente remitidos a la Dirección General de Recursos Humanos, organismo encargado de centralizar la información vinculada a la formación del personal estatal entrerriano. Previo a la evaluación, se habilitó un espacio de intercambio para que trabajadores de distintos puntos de Entre Ríos pudieran realizar consultas.

“La primera etapa de capacitaciones continuará durante todo enero y hasta el 28 de febrero, garantizando el acceso a más compañeros en toda la provincia”, afirmó la secretaria de Capacitación.

Finalmente, Satler aseguró que el número de inscripciones superó toda expectativa y explicó a quienes se inscribieron: “Estamos reorganizando los grupos en distintos días y horarios. Les pedimos que estén atentos a sus correos electrónicos. Queremos llevar tranquilidad: todos van a ser tenidos en cuenta”.