La ganadería entrerriana revela una mejora de sus índices productivos

A poco más de un año de la entrada en vigencia del Documento Único de Tránsito (DUT) para hacienda en Entre Ríos, indicadores relevados en el sistema y otras fuentes públicas precisas, dan cuenta de que el sector crece a partir de la eficiencia en el manejo del rodeo.

«Hay una mejora en el dinamismo de la ganadería en la provincia», afirmó Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico, al dar cuenta de la información. El equipo técnico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, evaluó información de los últimos 20 años y determinó que en 2024 y 2025 la relación entre terneros y vacas es cercana a 66 por ciento, cuando índices históricos anteriores marcaban porcentajes por debajo del 59 por ciento. Es decir, se están produciendo más animales con la misma cantidad de madres.

El director de Producción Animal, Martín Sieber, destacó que dicha relación se da con la misma cantidad de vacas del promedio de los últimos 20 años (1,8 millones de cabezas), y se registraron en estos dos últimos años aproximadamente 1,2 millones de terneros (promedio últimos 20 años = 1,080.000).

En concreto, la relación ternero/vaca reflejados en la página oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, como también en la carga datos de las últimas campañas sanitarias de la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa de Entre Ríos, muestran un número creciente para la provincia en lo que respecta a la mejora en la eficiencia de los rodeos de cría, eslabón esencial de la cadena.

A su vez, datos registrados en el DUT permiten definir que 2025 es el año de mayor movimiento de terneros de los últimos 20 años, lo que verifica esta mejora relativa de índices productivos de los ganaderos de cría de la provincia. El rodeo entrerriano cuenta aproximadamente con 4,450 millones de cabezas bovinas, y su composición es de 41% de vacas; 27% terneros; 9,34% novillitos; 8,64 % novillos; 6,97% vaquillas; 4,88 % vaquillonas; 1,80% toros; y 0,53% toritos.

Por otro lado, la cantidad de cabezas enviadas con destino faena oscilan en un millón de animales por año y en 2023 se muestra con el número más elevado de animales trasladados con dicho destino. Sieber razonó al indicar que tal cosa sucedió «motivo de la extrema sequía vivida en 2022 y 2023».

Ponderó, además, que, si bien la faena de hembras creció a nivel nacional y en la provincia llegó a su récord en 2023, con 484.323 cabezas hembras a dicho destino, el stock ganadero de vacas madres se mantiene en el promedio histórico.

A partir de la información estadística evaluada, este aumento relativo de la relación entre terneros y vaca, encuentra su explicación en múltiples factores como, por ejemplo, que la categoría vaca encontró nuevos mercados interesados en dicho producto con lo cual ejemplares improductivos fueron descartados, aumentando así la eficiencia de los rodeos. Se suman la previsibilidad y buenas perspectivas del negocio ganadero; el cambio de paradigma en el productor, incorporando asesoramiento y tecnología en los rodeos; competitividad de la ganadería; y notable esfuerzo de los productores en recuperar sus pasturas luego de aquellos duros años de extrema sequía