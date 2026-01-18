Homenajearon los valores olímpicos en Acciones de Verano

En el marco de la política educativa del Gobierno de Entre Ríos, orientada a seguir promoviendo aprendizajes significativos para grandes y chicos, a través de las Acciones de Verano, en Concepción del Uruguay se desarrolló una jornada dedicada a los valores olímpicos, de la que participaron 300 chicos.

Fue en el Centro de Educación Física (CEF) Nº 3, donde los estudiantes de las distintas actividades y edades presentaron coreografías, canciones acompañadas con guitarra, circuitos de destrezas y juegos, los chicos compartieron momentos de alegría, compañerismo y mucho entusiasmo.

El rector del CEF, Damián Viso, precisó que como inicio, realizaron una vuelta olímpica simbólica, con antorchas y banderas creadas por ellos mismos en el espacio de arte, celebrando el respeto, la amistad y el esfuerzo.

Viso, agradeció el acompañamiento y confianza «en este espacio pensado para que los niños aprendan, jueguen y se expresen felices».

Los valores olímpicos fundamentales son la excelencia, la amistad y el respeto, que promueven la unión entre deporte, cultura y educación para construir un mundo mejor, inspirando a dar lo mejor de uno mismo, forjar lazos y actuar con integridad y juego limpio. Estos valores guían no solo a los atletas, sino a todas las personas, fomentando la superación personal y la armonía social a través del esfuerzo, el respeto a las reglas y a los demás, y la solidaridad.