Operaron a Duhalde en Villa Libertador General San Martín

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue intervenido de urgencia en Villa Libertador General San Martín (departamento Diamante) durante las últimas horas y le colocaron un stent.

De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario oriundo del partido bonaerense de Lomas de Zamora y de 84 años de edad había sufrido un cuadro de “angina de pecho”.

Su esposa y exsenadora, Hilda “Chiche” Duhalde, expresó que el exjefe de Estado se encuentra en buen estado de salud. “Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent: está perfecto y totalmente recuperado”, confirmó.

Desde su entorno, se mostraron reservados sobre otros detalles del diagnóstico.

