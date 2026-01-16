El gobierno de Entre Ríos ejecuta trabajos de reparación de techos, cielorrasos y sanitarios en un establecimiento educativo que recibe a más de 340 estudiantes. La intervención busca resolver filtraciones y garantizar espacios seguros para el desarrollo de las actividades escolares.

Refuerzan la infraestructura escolar en una institución secundaria de Crespo

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios lleva adelante una obra de mejora edilicia en la escuela N° 60 Bicentenario, de la ciudad de Crespo, departamento Paraná, con el objetivo de optimizar las condiciones de uso del edificio donde cursan más de 340 estudiantes de nivel secundario.

El establecimiento se ubica en calle Sarmiento 2200 y cuenta con una superficie cubierta de 2.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Allí funcionan aulas, laboratorio, taller de informática, medioteca, salón de usos múltiples (SUM), cocina-comedor, dependencias administrativas y patio. Debido al paso del tiempo, el edificio presenta filtraciones en techos y claraboyas, deterioro en revestimientos cerámicos de sanitarios y cocina, además de fallas en aberturas y barandas metálicas, situaciones que afectan el normal desarrollo de las actividades escolares.

La obra en ejecución abarca una superficie de 750 metros cuadrados e incluye la reparación del techo en el área del SUM, el acondicionamiento de cenefas y perfiles oxidados, el reemplazo de cielorrasos dañados y la impermeabilización de azoteas. También se realizan intervenciones en el cerco perimetral, refuerzos en rejas y barandas, y la colocación de nuevas barandas de acero inoxidable en las rampas de acceso, mejorando la seguridad y accesibilidad del edificio.

“La infraestructura educativa es una prioridad en la gestión provincial. Estas intervenciones permiten garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades, acompañando la formación de cientos de jóvenes y el trabajo del personal docente en condiciones dignas y apropiadas”, destacó el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob.

El proyecto comprende una inversión provincial de 33 millones de pesos y un plazo de obra de 60 días corridos.