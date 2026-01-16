Invitan a disfrutar del Festival del Arenero en Rosario del Tala

La Secretaría de Cultura acompañó la presentación, en el Museo de Casa de Gobierno, de una nueva edición del Festival del Arenero, que se realizará en Rosario del Tala este sábado 17 de enero y convocará a destacados artistas y grupos de toda la provincia

Durante el encuentro estuvo presente el secretario de Cultura, Julián Stoppello, quien destacó la importancia de este tipo de celebraciones para la cultura entrerriana: «Acompañamos estas fiestas provinciales que son una marca de identidad y que reúnen cultura, turismo y producción, convocando a miles de personas. Destacamos que la grilla del Festival del Arenero es 100 por ciento entrerriana, lo que nos llena de orgullo, ya que permite que todo el pueblo pueda compartir el talento, la capacidad y el brillo de nuestros músicos, cantantes e intérpretes», señaló.

La presentación estuvo acompañada por la música en vivo de María Cuevas, quien brindó un adelanto de lo que el público podrá disfrutar durante el festival.

Además, participaron autoridades municipales y provinciales, entre ellas el intendente de Rosario del Tala, Juan Ramón Medina; el senador departamental, Juan Diego Conti; y el director de Comunicación, Prensa y Cultura del municipio, Germán Gatti.

En ese marco, el presidente municipal de la localidad expresó: «Agradecemos al gobernador y a la Secretaría de Cultura por permitirnos difundir este evento tan importante para el centro de la provincia, que reúne artistas entrerrianos y pone en valor nuestra cultura y tradición».

Esta 17ª edición del Festival del Arenero será especialmente significativa, porque rendirá homenaje a Víctor Velázquez, destacado artista entrerriano que atraviesa un delicado momento de salud. Desde la municipalidad de Rosario del Tala y el gobierno de la provincia se lo acompaña a través de una iniciativa solidaria, ya que todo lo recaudado mediante un bono voluntario será destinado en su beneficio.

Sobre el Festival

El Festival del Arenero 2026 se llevará a cabo el sábado 17 de enero, a partir de las 20, en el Parque Balneario Municipal Dr. Delio Panizza, de Rosario del Tala. En esta edición, el festival rendirá homenaje a Don Víctor Velázquez, figura destacada de la cultura local.

En el escenario se presentarán la Escuela de Danzas Mili Sigales; el Taller de Danzas Folclóricas Floreser, del Centro de Jubilados Nacionales; el Grupo de Danzas Eclipse, de Gualeguay; la Peña Renacer Santa Bárbara; Entrerriano Tagüé; el Taller Municipal Costeros del Gualeguay; Ariel Maidana, Marcelo Vega, La Solense, María Cuevas y la Orquesta Costa a Costa.

La jornada culminará con una bailanta chamamecera a cargo de Omar Olivera y su conjunto. Además, habrá servicio de cantina y buffet, un stand de emprendedores locales y sorteos para los asistentes. La entrada será voluntaria y se recomienda llevar sillones para disfrutar cómodamente del evento.