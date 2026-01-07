El gobierno ejecuta trabajos de impermeabilización y desagües pluviales en la escuela de Educación Técnica Nº 68 Prof. Facundo Arce, de Seguí, para dar respuesta a problemas de filtraciones. La intervención beneficia a 270 alumnos y demanda una inversión provincial de 26 millones de pesos.

Refuerzan infraestructura pluvial en una escuela técnica de Seguí

Para dar solución a problemas de filtraciones e inundaciones que afectaban a la escuela de Educación Técnica Facundo Arce, de Seguí, en el departamento Paraná, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, lleva adelante una intervención en el sector de desagües pluviales e impermeabilización en distintos sectores del edificio.

Los trabajos buscan mejorar la seguridad, el funcionamiento y las condiciones edilicias del establecimiento, al que asisten 270 estudiantes de la localidad y zonas aledañas. El proyecto prevé la construcción de canaletas y conductos de hormigón armado para optimizar el escurrimiento del agua en el Salón de Usos Múltiples (SUM) y los patios.

También se colocan canaletas con bajadas pluviales y se desarrolla la impermeabilización de terrazas, talleres, galerías y de la losa donde se apoyan los tanques de reserva. En total, los trabajos abarcan más de 860 metros cuadrados. La obra cuenta con una inversión provincial de 26.215.041 pesos y un plazo de ejecución de 45 días corridos.

Al respecto, el ministro Hernán Jacob destacó la importancia de sostener las intervenciones edilicias en el sistema educativo. “En esta escuela técnica de Seguí se interviene en distintos sectores para garantizar un entorno seguro y funcional para los gurises y personal docente”. Además señaló que “esta obra forma parte de una planificación que llevamos adelante con una gestión responsable y sostenida de los recursos públicos para mejorar las condiciones de aprendizaje y de circulación en las instalaciones”, señaló.