Senado ER Ingresó al Senado el proyecto que reestablece la Emergencia en Obras Públicas y Viales

La Cámara de Senadores de Entre Ríos, en su segunda Sesión de Prórroga en el marco del 146° Período Legislativo, sancionó iniciativas como la adhesión a la Ley Olimpia sobre violencia digital; la creación del Régimen Jurídico de Gestión Ambiental para las actividades económicas en la provincia; la declaración de Ciudadano Ilustre a Celomar Argachá, y se votaron Pedidos de Informe y proyectos de Comunicación. Este miércoles 7 de enero volverán a sesionar con un cambio de horario, a las 11, para dar tratamiento al proyecto que reestablece la Emergencia en Obras Públicas y Viales.

Este martes por la tarde, en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, el vicepresidente primero, Rafael Cavagna, presidió la segunda Sesión de Prórroga asistido por el secretario de Cámara, Sergio Avero, y por la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 13 legisladores y quorum reglamentario.

Tras el izamiento de las banderas nacional y provincial, el cuerpo legislativo giró a comisión varias iniciativas relacionadas a declaraciones de utilidad pública y expropiaciones, en tanto el senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) solicitó el tratamiento con o sin despacho de comisión para la próxima sesión, del proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se reestablece la vigencia de la Ley Nº11.138, prorrogada por Ley Nº 11.177, de emergencia en Obras Públicas y Viales por el plazo de un año. Este proyecto obtuvo sanción en la Cámara de Diputados, el pasado 23 de diciembre.

Seguidamente, los senadores votaron un Pedido de Informe presentado por los senadores Martín Oliva, Claudia Silva, Juan Conti y Patricia Díaz, en el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe el listado del personal con Contrato Temporario de organismos centralizados y entes descentralizados del Poder Ejecutivo Provincial –vigentes durante 2025- que no fueron incluidos en el Decreto Nº 3817/25. De conformidad con lo establecido en el artículo 117° de la Constitución provincial, se hará la pertinente comunicación al Poder Ejecutivo.

Por otro lado, se aprobó el proyecto de Resolución, con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, por la que se resuelve acceder a lo solicitado por el Poder Ejecutivo Provincial, y disponer el retiro у devolución del Expediente N° 15.343 HCS, “Acuerdo Constitucional: Paoli, Francisco Alberto, para la cobertura de un cargo de Fiscal Auxiliar Nº 5 de la ciudad de Concordia”.

Proyectos de Declaración y Comunicación

Se reservaron y tuvieron aprobación proyectos ingresados por senadores: iniciativa de la senadora Nancy Miranda (Federal-Más para Entre Ríos) dirigido al Poder Ejecutivo provincial para que a través de Vialidad provincial arbitre los medios para la pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial N°5. También otro proyecto dirigido a Vialidad Nacional. En tanto por el cierre del cruce que existe entre Calle Cepeda y la ruta 127, Miranda al pedir la palabra adujo que “no se han producido accidentes que justifiquen dicho cierre, y el mismo ha producido en los comerciantes una pérdida considerable”. En este sentido, pidió al gobernador a través del proyecto, “la manera de volver a abrir ese cruce”.

Asimismo, los senadores acompañaron con su voto un proyecto de Comunicación de los senadores Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos) y Casiano Otaegui (Gualeguay- Juntos por Entre Ríos) dirigido a la ministra de Desarrollo Humano, para la convocatoria en forma urgente y extraordinaria a reunión de la Mesa de Diálogo Social. El senador Sanzberro manifestó en el recinto que la iniciativa “está vinculada a la distribución de la asistencia alimentaria en la provincia” y agregó que “ha circulado información periodística, denuncias y procedimientos que el Poder Judicial está llevando adelante respecto de la distribución de la ayuda alimentaria; con el senador Otaegui formamos parte de la Mesa de Diálogo Social, que surgió al cobijo de la emergencia y la Legislatura decidió crear esa Mesa como instituto de democracia participativa, plural, y tiene que ver con la transparencia”. El senador por Victoria indicó que “ayer fechamos una nota y la ingresamos al Ministerio de Desarrollo Humano donde solicitamos una reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo, también hemos propuesto un temario de esa convocatoria, pedido de informe pormenorizado de la entrega de módulos, el estado actual, los controles y las medidas que se están tomando a raíz de esta denuncia”. El senador pidió a sus pares “que sea el Senado quien respalda nuestra acción y compromiso”.

Proyectos sancionados

En la sesión, los legisladores votaron un proyecto en revisión, por el que la Provincia de Entre Ríos adhiere a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736 –violencia digital-, modificatoria de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con 13 artículos, en el texto se especifican las competencias judiciales, y se establece que el Poder Ejecutivo “debe promover campañas anuales de concientización, sensibilización, abordaje y educación destinadas a toda la ciudadanía, para prevenir la violencia digital hacia las mujeres, cuerpos feminizados y personas LGBTIQ+”. Además se crea el “Programa de Prevención, Sensibilización y Concientización sobre Violencia de Género Digital”, cuya autoridad de aplicación será la Dirección de Mujeres de la Provincia de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

Así también se dio sanción al proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se crea un régimen jurídico de gestión ambiental para las actividades económicas en la provincia. La iniciativa de 11 capítulos y 42 artículos, tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la gestión ambiental de actividades económicas desarrolladas en el territorio provincial, garantizando principios y derechos. Se contemplan procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, participación ciudadana, se crea el Certificado Único Ambiental (CUA) y un Registro Provincial Ambiental; se estipulan acciones de fiscalización y monitoreo, infracciones y sanciones. Asimismo, se crea el “Fondo de Control y Fiscalización Ambiental” el cual estará destinado a financiar la implementación de las acciones previstas en la presente ley.

Por último, se aprobó un proyecto de ley con sanción de la Cámara de Diputados por el que se declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al Maestro Normal Nacional y Profesor de Historia Celomar José Argachá, por su destacado aporte a la historia de la provincia, a la educación y al deporte entrerriano.