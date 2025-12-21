UPCN repudió el ataque a la sede sindical de Colón

Desde UPCN Entre Ríos expresaron «nuestro más enérgico repudio contra el ataque efectuado a la sede sindical de la ciudad de Colón en la madrugada de este sábado 20 de diciembre».
En un informe enviado a Teletipo Digital, se indicó: «Se trata de un acto de vandalismo y violencia absurda que los trabajadores no vamos a tolerar.
A los únicos que perjudica es a los compañeros que utilizan la filial para hacer sus reclamos gremiales y de servicios.
Consideramos lamentable e inadmisible que ocurra un episodio de esta naturaleza, que esperamos sea un hecho aislado y no una acción sistemática contra nuestro Sindicato.
Hemos efectuado las denuncias correspondientes y exigiremos que se esclarezca este ataque, se identifique a los responsables y se actúe en consecuencia.
Asimismo, demandaremos las garantías de seguridad necesarias para nuestras delegaciones y nuestros dirigentes», concluyó el texto