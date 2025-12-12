Sauce Montrull celebró su elevación a la categoría de municipio con la presencia del gobernador

La comunidad festejó este jueves en un acto que encabezó el gobernador Rogelio Frigerio. El reconocimiento se formalizó luego de que el último censo confirmara que la localidad superó los 1.500 habitantes, uno de los requisitos establecidos para acceder a esa jerarquía institucional.

«Es muy emocionante ver a un pueblo unido y tan contento y orgulloso de este paso importante, obviamente para la historia de Sauce Montrull», afirmó el mandatario, al expresar su emoción ante el acompañamiento de los vecinos. En esa línea, remarcó: «Es la primera vez que un gobernador viene a visitar a este municipio, así que me siento también muy orgulloso de formar parte de su historia».

Asimismo, Frigerio puso en valor el trabajo de la nueva presidenta municipal y el proceso de ordenamiento institucional que viene llevando adelante. Señaló que se hizo un gran esfuerzo por «ordenar lo que estaba desordenado, por poner compromiso donde había desidia y por poner luz donde se encontró oscuridad». Y agregó: «Sigo muy de cerca su trabajo, estoy muy orgulloso y la verdad que esto es solamente un paso más en este camino por lograr que la gente viva mejor, lo cual es nuestra gran tarea y responsabilidad».

El gobernador también repasó el proceso técnico que permitió la elevación de la comuna a municipio y subrayó la necesidad de actuar con criterios objetivos. Enfatizó que «no son decisiones vinculadas con la política» y sostuvo: «me decidí a terminar con esas prácticas y, como correspondía, se trabajó de manera denodada y hoy pudimos entregar el decreto y hacer honor a ese nuevo cartel que reza «Municipio de Sauce Montrull».

A su vez, Soledad Daneri, quien se convertirá en presidenta municipal, destacó: «Ahora vamos a estar más aliviados, pero también empezará el trabajo de verdad, el de la obra pública, que no hemos podido hacer hasta el momento porque encontramos una comuna desbordada de demandas y sin maquinaria para salir a trabajar».

No obstante, auguró una nueva etapa «con el compromiso de siempre, con la mayor austeridad posible, con administración responsable y honesta». «Sauce Montrull es un lugar muy lindo, donde se vive tranquilo, en contacto con la naturaleza y creo que la gente está buscando eso».

El cambio de categoría

Tras conocerse los datos censales de 2022, desde la Presidencia de la comuna se iniciaron los trámites legales correspondientes y, luego, la Legislatura provincial aprobó el radio censal. Finalmente, y a partir del decreto que entregó el gobernador, la localidad se convertirá oficialmente en municipio a partir del 1 de enero próximo y, hasta las elecciones de 2027, Soledad Daneri ejercerá el cargo de presidenta municipal, garantizando la continuidad administrativa y la consolidación de esta nueva etapa institucional.