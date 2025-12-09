Dic 09

Viale: Taller de Folclore “El Arraigo” con destacados desempeños en los recientes certámenes regionales.

 

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación queremos felicitar al Taller de Folclore “El Arraigo” por su destacado desempeño en los recientes certámenes regionales.

 

El grupo obtuvo importantes reconocimientos que reflejan su talento, compromiso y dedicación a nuestras tradiciones:

Festival PRE-YESO (Hernandarias)

🏆 Primer premio – Pareja de danza tradicional

🏆 Primer premio – Conjunto folclórico

Festival Pre Diamante

🏆 Primer premio – Conjunto folclórico

 

Estos logros no solo enaltecen al taller, sino que también fortalecen la identidad cultural de nuestra ciudad y demuestran el valor del trabajo colectivo y la formación artística local.

 

¡Felicitaciones a todo el equipo de “El Arraigo” por seguir representándonos con excelencia!

