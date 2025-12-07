Con diversas actividades, se realizará la Semana del Túnel Subfluvial 2025

En el marco del 56° aniversario del Túnel Subfluvial, los Gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos realizarán actividades conmemorativas en la Semana del Túnel Subfluvial 2025 que se llevarán a cabo a partir de este martes 9 de diciembre.

La iniciativa es impulsada por los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Educación de Santa Fe; de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, en coordinación con la entidad interprovincial.

La propuesta conmemorativa prevé destacar los valores históricos, técnicos y simbólicos de la obra de integración regional que se constituyó el Túnel, proyectándolo hacia los desafíos actuales de la modernización de la infraestructura, la innovación tecnológica, la sustentabilidad y la participación ciudadana.

Para lo cual, ambas provincias definieron un programa de actividades que contempla espacios de encuentro, conocimiento y cooperación que abordará temáticas educativas, técnicas, culturales y turísticas que vinculan a instituciones, universidades, órganos colegiados y diversos organismos. Durante cada jornada se desarrollará un eje distinto, combinando la mirada histórica con la dimensión científica y social de la obra.

Cronograma

Desde el martes 9 al viernes 12 de diciembre, habrá en el Centro de Interpretación y el Complejo Social del Túnel diversas muestras y exhibiciones que pondrán en valor la historia del viaducto y el entorno regional en el cual se encuentra emplazado.

El Ciclo de charlas está organizado por ejes temáticos:

.- Martes 9, a las 9, en el Eje Historia, memoria y patrimonio compartido, el arquitecto Fernando Ponce ofrecerá la propuesta audiovisual y el relato histórico «Túnel Subfluvial, el camino de un sueño»,y de 10 a 11, el encuentro literaro «Pertenencias Cruzadas: una mirada poética entre Paraná y Santa Fe» que reunirá a autores entrerrianos radicados en Santa Fe y santafesinos radicados en Entre Ríos. Habrá lecturas a cargo del director de Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, Matias Armándola, y el dúo Pablo Ascua y Luis Medina ofrecerá música.

.- Miércoles 10, a las 10, en el Eje Producción, Innovación y Desarrollo Regional, disertarán los ministros de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini; y el Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Jorge Chemes; el secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, y el subsecretario de Innovación Pública, Juan Martín Atencio. En el panel «El túnel como corredor productivo para la competitividad de la Región Centro», se promoverá el diálogo entre Estado, sector privado y universidades.

.- Jueves 11, a las 10; en el Eje Hidrovía, integración regional y planificación estratégica, el Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, expondrá sobre los aspectos jurídicos y administrativos vinculados a la gestión de la Hidrovía, y la gobernanza interjurisdiccional entre Nación y provincia, entre otros temas. También estarán secretaria y subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado y Jorge Henn, respectivamente. Será en el panel «La Hidrovía como eje de desarrollo y soberanía regional».

.- Viernes 12, a las 10.30, se realizará el Acto Protocolar en la Galería cabecera Paraná, con la participación de autoridades de ambas provincias, representantes institucionales y organismos vinculados al desarrollo de la obra. El evento contará con la presencia de la Banda de la Policía de Entre Ríos, la proyección de imágenes del Túnel y de las obras previstas, así como un recorrido por las instalaciones, además de la apertura de sobres de 3 licitaciones.

A las 12 horas, se prevé la inauguración del Polideportivo de Arena, emplazado en el Complejo Social con la participación de secretarias de Deportes y Turismo de ambas provincias.

También habrá Muestras Culturales Permanentes:

«56 años de una Utopía Posible». Es un homenaje a los hacedores del Túnel Subfluvial. Trabajo en conjunto entre el Archivo General de la provincia de Entre Ríos y el Archivo Histórico del Túnel Subfluvial.

Muestra «Cardumen del litoral». Aporte del Museo Provincial de Cs Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano.

Presentación del dúo Pablo Ascúa-Luis Medina. Guitarras que interpretarán música nacional con arreglos y versiones instrumentales propios.

«Rutas del Arte». Propuesta itinerante del Ministerio de Cultura de Santa Fe que promueve la tecnología inmersiva con contenidos culturales en 360°.

En el diseño y organización de las actividades conmemorativas participan, además, las Secretaría de Cultura, de Transporte, de Turismo, y el Consejo General de Educación de Entre Ríos. Por Santa Fe lo hacen las Secretarías de Cultura, de Transporte, y de Turismo; los municipios de Santa Fe y Paraná, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre diversos órganos colegiados santafesinos y entrerrianos.