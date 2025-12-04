Diputados aprobó el nombre ‘Gobernador Uranga’ para una escuela de la provincia

La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó este miércoles la 19º sesión ordinaria, bajo la presidencia del diputado Gustavo Hein. La jornada estuvo marcada por la defensa por parte de la diputada María Elena Romero respecto del dictamen sobre una resolución que solicita al Consejo General de Educación (CGE) que imponga a una escuela de la provincia el nombre de “Gobernador Raúl Lucio Uranga”.

Romero aseguró que la resolución “no solo es un homenaje, sino que viene a salvar una deuda de reconocimiento con un dirigente ejemplar. Su legado en obras de colonización, comunicación vial e industrialización, modernización del Estado, es significativo. De su etapa como gobernador quedan edificios emblemáticos como hospitales y escuelas, y obras monumentales como el Túnel Subfluvial. Incorporó, además, la enseñanza de la historia y la geografía al sistema educativo”, enumeró la autora. Y subrayó que “Uranga fue uno de los mejores gobiernos del siglo XX con su ejemplo de ética pública y visión estratégica. Honrar su nombre es referirse a la historia grande de nuestra provincia”.

Seguidamente, el pleno del cuerpo aprobó sobre tablas el proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo que establece los límites jurisdiccionales de la Comuna Nueva Vizcaya, distrito Francisco Ramírez, en el departamento Federal. La presidente de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, María Elena Romero, fundamentó ante sus pares la necesidad de establecer con claridad la demarcación de competencias territoriales mientras que la diputada Noelia Taborda aseguró que el expediente “otorga seguridad jurídica y orden administrativo a la comuna”.

Declaraciones de Interés y Resoluciones

La sesión ordinaria de la cámara baja incluyó la aprobación de diferentes Declaraciones de Interés y de Resolución, entre los que se incluyó un expediente de autoría del diputado Juan Manuel Rossi por el que se exige al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la instalación adecuada y suficiente de operativos de fiscalización de pesos y dimensiones de los transportes de carga en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Entre Ríos. “Es importante el control de la sobrecarga y excesos en camiones de transporte porque tiene relación directa con el exponencial deterioro de las rutas, lo que impacta en accidentes y en el desarrollo del turismo”, argumentó el legislador.

La diputada Gabriela Lena intervino para solicitar que se envíe copia a legisladores nacionales por Entre Ríos del Expediente Nº 28.877, Declaración de autoría de la diputada Mariel Ávila, referido al repudio a la eliminación del Fondo para la Educación Técnico Profesional del Presupuesto General para la Administración Nacional.

Homenajes

En el turno de los homenajes, el diputado Fabián Rogel conmemoró la asunción de Raúl Alfonsín como presidente surgido de elecciones libres, el 10 de diciembre de 1983. Recordó que se eligió la fecha de asunción en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. La diputada Liliana Salinas rememoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.

El diputado Marcelo López, por su parte, se refirió al 9 de diciembre de 1985, día en que se leyó la sentencia a las Juntas Militares, a cargo de los años de dictadura más nefastos de la historia argentina. El diputado mencionó particularmente a los jueces que integraron la Cámara Federal que dictó la sentencia que condenó a la cúpula militar: León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.

A su vez, el diputado Roque Fleitas conmemoró el Día del Médico y el Día Nacional del Gaucho en la figura del paisano entrerriano ‘Manco Hilacha’, para luego referirse al Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, que se recuerda cada 9 de diciembre. Al respecto, Fleitas la consideró como “flagelo en la vida democrática que provoca heridas sobre el orden institucional y resulta una afrenta al mandato de representación otorgado por la sociedad”.