Diversas informaciones de la Municipalidad de Hasenkamp

INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES DEL MUNICIPIO

El Departamento de Compras de la Municipalidad de Hasenkamp informa a los proveedores sobre los procedimientos a seguir para el cierre del año.

Hasta el 16 de diciembre se recibirán las facturas pendientes que el municipio tenga con los comercios proveedores. Después de esa fecha, si surgen nuevas compras o retiros, se solicita la “urgente presentación” de los mismos, siempre comunicándose previamente con Contaduría para un correcto manejo.

Cualquier consulta o duda, el Departamento de Compras queda a disposición de los proveedores.

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TRÁNSITO

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Hasenkamp comunica a los interesados en renovar la Licencia Nacional de Conducir, teniendo en cuenta los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero, se recomienda que realicen el trámite con anterioridad a esos días.

Se recomienda planificar con anticipación la renovación de sus licencias de conducir, a fin de evitar contratiempos y poder disfrutar de los días festivos y vacaciones sin preocupaciones.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con el Área de Tránsito de la Municipalidad de Hasenkamp, al 3434727221.

DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El miércoles 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Para celebrar esta fecha, el área de Discapacidad del municipio ha organizado actividades especiales. El viernes 5 de diciembre, se instalará un stand de promoción en Plaza San Martín, donde se brindará información sobre los programas y servicios disponibles para las personas con discapacidad y sus familias. Además, el viernes 12 de diciembre, el stand se trasladará a Plaza Pocha Páez.

Durante estos días, los profesionales del área estarán disponibles para responder consultas, ofrecer asesoramiento y compartir recursos que contribuyan a la integración y empoderamiento de las personas con discapacidad.

NUEVO OPERATIVO DE CASTRACIONES

El miércoles 17 de diciembre, a partir de las 13:00 horas, se llevará a cabo un nuevo operativo de castraciones en la Casa de la Cultura.

La castración es un procedimiento fundamental que no solo ayuda a reducir la cantidad de animales sin hogar, sino que también contribuye a mejorar la salud y el comportamiento de las mascotas.

Este servicio es gratuito y los interesados, deberán solicitar turno en Mesa de Entradas de 07:00 a 13:00 horas, o a través de WhatsApp al 3434567879. Es importante destacar que el cupo es limitado, por lo que se recomienda realizar la solicitud con anticipación.

39° FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA DEMOCRACIA

El próximo sábado 27 de diciembre, el Corsódromo Municipal se vestirá de fiesta para recibir una nueva edición del Festival de la Democracia. El evento comenzará a las 21:30 horas, con entrada libre y gratuita. Contaremos con un esmerado servicio de cantina para disfrutar de una noche inolvidable.

La grilla de artistas promete una velada repleta de folklore y emoción, con la participación de músicos destacados a nivel provincial y nacional. Como todos los años, la conducción estará a cargo de los históricos animadores Ignacio “Nacho” Pérez Elena y Marcelo Moyano.

Cartelera de Artistas:

-Sofi Drei

-Nuevo Encuentro

-Leandro Lovato

-Ballet Municipal “Sixto Huinca”

-Los Majestuosos del Chamamé

-Cuarteto Gigante

Para entrevistas y más información, pueden contactar a “Nacho” Pérez Elena al 3434282270.