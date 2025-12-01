VIALE: ¡Mejorando nuestras calles para una ciudad en movimiento!

La Dirección de Obras Públicas llevó adelante trabajos de bacheo en calle Alberdi, en el barrio Francisco Ramírez, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a los vecinos que circulan diariamente por la zona.

Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y recuperación de la trama vial que el Municipio viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad.

👷‍♂️ Seguimos trabajando para que cada barrio cuente con calles en mejores condiciones y una infraestructura que acompañe el crecimiento de Viale.