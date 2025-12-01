Once años separando residuos en Cerrito ♻️

Hoy celebramos 11 años de compromiso con el ambiente. Desde el 1° de diciembre de 2014, en Cerrito comenzamos a separar los residuos en orgánicos e inorgánicos, un paso fundamental para el cuidado del planeta. 🌍

Este programa no solo ha contribuido a mantener nuestra ciudad más limpia, sino que también ha generado empleo y transformado los residuos orgánicos en biogás, una fuente de energía renovable. ⚡♻️

Queremos agradecer a cada vecino por su dedicación y constancia en esta tarea. 💚 Separar los residuos es un gesto simple, pero poderoso, que nos permite construir un futuro más sustentable.

✨ Sigamos juntos en este camino hacia un Cerrito más verde y ecológico. ¡Tu aporte cuenta!