Senadores comenzaron el análisis de proyectos en Comisiones

Este miércoles se llevó a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Municipales, para analizar el proyecto de ley por el cual se agrega la Sección Tercera al Capítulo III de la Ley Provincial Nº 10.853 –“Ley de Mancomunidades Entrerrianas”. Además, se comenzó a analizar el proyecto que busca fortalecer el desarrollo productivo del norte entrerriano.

Análisis del proyecto de ley de Mancomunidades Entrerrianas

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y propone la posibilidad de “constituir mancomunidades entre dos o más municipalidades y/o comunas y el Gobierno Provincial o sus entes descentralizados con la finalidad de satisfacer necesidades de interés público y contribuir al bien común”.

La reunión estuvo encabezada por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) y el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), presidentes de las comisiones participantes, y contó con la participación de los senadores Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos para Entre Ríos), Victor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), y Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos).

Además, contó con la presencia en calidad de invitado de Leonardo Caluva, asesor de la Secretaría General de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, quien explicó que esta modificación a la ley “surge con la necesidad de un proyecto de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) a partir de un convenio celebrado entre el gobierno provincial junto con varios municipios del Gran Paraná” y que “hoy en día no estamos en condiciones de generar gastos o armar estructuras como una sociedad, ya sea anónima o del Estado, por lo tanto pensamos esta alternativa que nos da marco legal para llevar adelante no solo esta iniciativa sino cualquier necesidad que las mancomunidades requieran”. También señaló que esta modificación “no cambia en nada al espíritu del texto, sino que legitima la participación del gobierno provincial pueda participar en estas asociaciones entre municipios y comunas”.

Luego, Caluva mantuvo un intercambio con los senadores participantes sobre diferentes aristas del proyecto. Los integrantes de ambas comisiones acordaron dar dictamen favorable al proyecto para que sea tratado en la próxima sesión.