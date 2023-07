Desde la Uader desmintieron a la exdirectora de la Escuela Normal de Paraná

A través de un comunicado, la secretaria de Escuelas de la Facultad de Humanidades de la Uader, María Sol Barrera, explicó que el cargo de María Fernanda Casualde era “transitorio” por una decisión que el Consejo Directivo de la Facultad tomó en la reunión realizada en marzo pasado • “Debe quedar muy claro que la exdirectora cumplió su período asignado”, agregó



Luego del descargo presentado ayer por la ahora exdirectora del nivel primario de la Escuela Normal de Paraná, María Fernanda Casualde, la secretaria de Escuelas de la Facultad de Humanidades de la Uader, María Sol Barrera, salió a desmentirla.



Según se indicó a través de un comunicado enviado a esta Agencia, Barrera explicó que la designación como autoridad de Casualde era de carácter transitorio: “Aclarar que era directora transitoria en la Escuela Normal. Así fue designada en 2019 y corresponde a la Secretaría de Escuela elevar los períodos de sus designaciones, que se tratan en el Consejo Directivo de la Facultad, que es el órgano de mayor gobierno que tenemos en la Facultad de Humanidades”.



En ese sentido, detalló que su período de continuidad fue tratado en la reunión de Consejo llevada a cabo en marzo a partir del informe de desempeño que se le realizan a todos los directivos de las escuelas dependientes de la Universidad.



“Hay un desempeño que se eleva en ese expediente, y en base a ese informe se sugiere un período de sucesión transitorio como lo hacemos con otros docentes. Cumple un tiempo determinado y en esos términos, fue aprobado por el Consejo Directivo, tratado en comisión, evaluado y aprobado. Debe quedar muy claro que la ex directora cumplió su período asignado”, enfatizó.



Y agregó: “Su designación y su período de designación está explícito en la parte resolutiva que se menciona en el comunicado 281/23. La profesora fue notificada de esa resolución el 31 de marzo de este año, es decir, estaba en conocimiento. Esta notificación es oficial, no es un mero envío de correo electrónico como se publicó. Es una notificación oficial que solicito al área de despacho, donde le informó que voy a cumplir con el proceso administrativo que corresponde, dado su designación”.



• Acerca de la denuncia radicada hacia la Cooperadora



Por otra parte, Barrera se refirió a la denuncia que Barrera realizó ante el Ministerio Público Fiscal en la que manifiesta supuestas irregularidades por parte de la Cooperado de la Escuela Primaria.



“Cabe aclarar que la denuncia que ella radica es posterior a la notificación que le hago. También cabría preguntarse, si ella ocupaba un cargo desde 2019, por qué no la hizo antes. La vía por la que realiza la denuncia es externa a la institución”, dijo al tiempo que negó que la ahora exdirectora haya mencionado las supuestas irregularidades ante las autoridades de la Universidad.



Por último indicó: “En ese punto, creemos que hay una intención de generar una preocupación en la comunidad, un daño institucional porque se nombran a unas personas y no al resto. Es algo que nos preocupa y nos duele. No es una decisión que se haya tomado de la cual ella no haya estado en conocimiento”. (APFDigital)