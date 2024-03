Hasta pasado mañana se pueden adquirir entradas con descuentos para el TN en el autódromo del CVE

El plazo para reservar o adquirir entradas con descuento para presenciar el TN en el autódromo “Ciudad de Paraná“, se extendió hasta pasado mañana, miércoles 6 de marzo.

Ahora también podrán comprarse en Maxikiosco Filipo de avenida Belgrano 1301 de la ciudad de Crespo, en horario corrido de 8 a 20, firma comercial que se agregó a las que ya estaban habilitadas a tal fin.

Asimismo en la empresa ARCROSA S.A. en Santa Fe, se venden las entradas GENERALES con descuento para ver el TN en el “Ciudad de Paraná“, para la segunda fecha del 7 al 10 de marzo. Esta firma se encuentra en la capital santafesina en calle Facundo Zuviria 4725 y las entradas podrán adquirirse de 8 a 12 y de 15 a 19, mientras en Arcrosa Paraná, en Almafuerte 1470, con horario corrido de 9 a 18. En tanto sigue también la venta en Cotillón Mascarita, calle Corrientes 210 de la ciudad de Paraná, o a través de la App “VAMOS RAPIDO“ con costo de envío a domicilio o retiro en el local antes mencionado.

Las entradas GENERALES para este “Gran Premio Automotores MEGA“ se podrán comprar hasta el miércoles a 8.000 pesos. Luego, en puerta saldrán 10.000 pesos. El pase a boxes será de 18.000 en tanto el estacionamiento fue fijado en 2.000 las motos, 3.000 los autos y en 6.000 pesos los vehículos pesados. Los socios del CVE tendrán ingreso general LIBRE, mientras que a boxes pagarán el 50% del valor del no socio y deberán abonar el estacionamiento. Discapacitados con carnet y menores de 12 años no pagarán entrada y los jubilados no tendrán precios diferenciados. Las anticipadas también se venden en Electromecánica Banno en Churruarin 73 de Paraná, mientras en Nogoyá, en el Almacén Del Carmen de Urquiza 1.290 casi San Lorenzo de esa ciudad.

Quienes deseen adquirir entradas anticipadas desde cualquier otra ciudad, deben realizar la solicitud al e mail amigosdelvolante@hotmail.com para coordinar la compra con el descuento que rige hasta ahora, hasta este miércoles 6 de marzo.