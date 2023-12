Archivan denuncia contra la cooperadora de la Escuela Normal

Con una fundada argumentación y luego de varios meses de investigación el Ministerio Público Fiscal decidió archivar la causa que tomó estado público en medio de una fuerte controversia en los medios de comunicación.

En efecto, tras la no renovación contractual de la Directora de la Escuela primaria, profesora Fernanda Casualde, por parte de las autoridades educativas de la UADER, ésta hizo pública una acusación que luego ratifico en sede judicial, hoy archivada, en la que sostenía que en la cooperadora se venían realizando actos ilegales que importaban delitos y mencionaba a la esposa del vice decano de la Facultad de Humanidades, quien integraba dicha cooperadora escolar.

Así las cosas, luego de meses de recabar información e investigar los hechos denunciados, la Fiscal auxiliar Melisa Saint Paul, dispuso archivar la causa por no hallar actos que importen algún tipo de delito ni personas que puedan ser imputadas al respecto.

Entre los muchos argumentos de los expuestos por el Ministerio Público Fiscal en su decisorio expone, que *”no se ha logrado recabar evidencia consistente que avalen los dichos de la denunciante.”*

Destaca también la fiscal que, según testimonio bajo juramento, de una testigo, fue la propia denunciante Casualde la que solicito al presidente de la Cooperadora utilizar su propia cuenta de ahorro a los fines del interés educativo y de la documentación recabada surge que Hector Sattler, su presidente, nunca utilizo su propia cuenta de ahorro para otro fin que el establecido para la cooperadora de la escuela.

De las testimoniales surgió también que todo el alumnado y sus padres estaban en conocimiento ya que por cuaderno fueron notificados de tal situación, la que se tomó en beneficio del funcionamiento de la cooperadora y su importante labor en el ámbito escolar

De manera contundente la funcionaria judicial sostuvo que *“Respecto al manejo presuntamente irregular de los fondos denunciado, no existe ninguna evidencia objetiva que avale los dichos de la denunciante los que han quedado como una prueba de cargo, insuficiente para fundar una imputación seria y razonable contra persona alguna”*



Por todo ello la fiscal concluye que, al no quedar medidas probatorias por producirse y que sean de interés para la causa dispone archivar la misma de acuerdo a las normas del Codigo Procesal Penal de ER.