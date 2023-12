Seis años de la creación de Radio Costa Paraná

Este viernes, se cumplieron seis años desde que la Municipalidad de la capital entrerriana inauguró Radio Costa Paraná 88.1 bajo la órbita estatal

La crónica del momento dice que el Intendente Sergio Varisco, encabezó el acto de apertura del edificio de la frecuencia ciudadana donde remarcó que la emisora “no es un medio del Gobierno, sino del Estado y de todos”.

En las flamantes instalaciones sobre la azotea del edificio municipal de las 5 Esquinas, fueron formalmente inaugurados los estudios de FM Costa Paraná donde se puso al aire el primer programa consistente en el lanzamiento especial de la radio.

Uno a uno se sucedieron los mensajes de ocasión, y todos ellos dejaron plasmada la importancia de contar con un “nuevo medio estatal y no un medio del gobierno, lo cual es una diferencia sustancial. No va a ser utilizado para política partidaria o para favorecer a mi figura. Sino para alentar a la discusión ciudadana, convocar al pensamiento nacional y obviamente a la cultura, al deporte y a todo lo que significa la vida de la ciudad”, señaló el presidente municipal.

Por su parte el secretario de Medios y Comunicación Ciudadana de la Comuna, José Escobar, sostuvo en aquel momento que la emisora le dará espacio y voz a toda la ciudadanía para fomentar todo lo que sucede sin importar la procedencia partidaria. Asimismo, destacó que “para el proyecto de ordenanza participaron todos los bloques del Concejo Deliberante y el mismo directorio del multimedio está integrado por concejales de las distintas banderías políticas. A estos también se suman como contralor la Defensoría del Pueblo y universidades públicas y privadas”.

Más conceptos

El periodista Jorge Riani, coordinador del multimedio reflexionó sobre el lugar donde está emplazada la flamante emisora, en el edificio municipal de las 5 esquinas: “Estamos en una terraza, que nos evoca aquella mítica aventura genial de los locos de la azotea, gracias a los cuales desde 1920 y hasta hoy podemos hablar de radio. Esa maravillosa experiencia de aquellos cuatro médicos que dijeron ‘vamos a hacer un ensayo’ y eso hoy es la radio argentina. Nosotros queremos escribir un capítulo de la historia de la radio y estoy seguro que así será. Este 14 de diciembre, tan cerca de aquella fecha del 13 de diciembre donde los paranaenses rompimos la insularidad con la apertura del túnel hace 48 años, hace que todo esté muy relacionado. Estamos en un edificio que puso un mojón de crecimiento de esta parte de la ciudad. Estamos en esta terraza. Ponemos la vara alta y decimos que el 14 de diciembre vamos a hacer cosas que queden en la historia, como el nacimiento de la radio del Estado de Paraná”.

“Venimos a inaugurar un medio del Estado, que sea caja de resonancia de distintas voces en un espacio concreto y para eso tenemos que invitar voces. La idea primigenia se entendió porque pasó por el Concejo Deliberante que dio forma a la ordenanza de creación”.

Destacó las presencias de Simón Volcoff, por el Sindicato de Trabajadores Entrerrianos de Prensa (SEPTyC), de Tirso Fiorotto y de Luis María Serroels, de “muchos colegas y amigos que hemos cosechado a lo largo de treinta años de trabajo. Y aunque resulta imposible nombrar a tantos, quiero también agradecer –dijo– la compañía de Daniel Enz, que ahora tendría que estar en Buenos Aires recibiendo una distinción de los Premios ADEPA al periodismo, por sus investigaciones, y comprometió, en cambio, su acompañamiento a nosotros”. Destacó la presencia de integrantes de la Radio UNER, de integrantes de las universidades estatales y de la UCA, del titular de la DAIA, “Diego Dlugovitzky que se excusó de participar de una reunión con el ministro de Justicia de la Nación para estar aquí, con la convicción de que esta es una fecha histórica para la ciudad”.

Riani sostuvo: “Queremos que la radio este en manos de los periodistas, de las instituciones no de los sellos de goma, en la órbita del Estado y no del gobierno, algo que por ahí otros gobiernos han confundido. Estamos creando un medio de la gente”.

Sobre la editorial

Riani señaló que desde las primeras reuniones con el intendente surgió la idea de hacer una editorial “porque Paraná tuvo relevancia, fue capital nacional y por aquí pasaron los principales científicos y dejaron escritas grandes paginas que hoy están expresadas en publicaciones amarillentas y nosotros creemos que la editorial municipal debe volver a sacar a circulación. Queremos que las nuevas voces, los nuevos escritores pasen por la editorial municipal”. En ese sentido, se anunció que están en proceso de elaboración el primer libro, sobre la historia del Teatro 3 de Febrero y una segunda publicación sobre el programa Todas las Manos.

La radio

Costa Paraná es parte del multimedio municipal que mediante la Resolución 6816, del Ministerio de Comunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones, se otorgó la frecuencia modulada del 88.1 Mhz, para ser explotada como una radio pública de nivel municipal.

La propuesta de creación de un multimedio estatal surgió desde la Secretaría de Medios y Comunicación Ciudadana de la gestión del intendente Sergio Varisco. El proyecto que fue dado a conocer ante distintos actores interesados, como universidades, sindicatos, concejales, periodistas, Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles.

La conducción del primer programa especial estuvo a cargo del periodista Washington Varisco, y por el estudio fueron desfilando distintos periodistas como Antonio Tardelli, Evangelina Ramallo, Roberto Trevesse, Federico Malvasio, Juan Cruz Varela, Daniel Furlán, Fabián Reato, César Abraham, Rolo Martinelli, y el locutor Octavio Paglioto, entre muchos otros. La locutora Marta Segovia tomó luego la posta de la conducción para completar el segundo tramo de lo que fue el primer programa emitido por la radio municipal.

En el acto fueron leídas las notas de acompañamiento del gobernador Gustavo Bordet, de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, del Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, de la viceintendenta Josefina Etienot quienes tuvieron cumpliendo a esa hora actividades oficiales fuera de la ciudad. Estuvieron presentes concejales de los tres bloques que integran el cuerpo deliberativo municipal y funcionarios del gabinete.