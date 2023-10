Vitor: “La estrategia del oficialismo es el Plan Retirada y el Plan Impunidad”

Luego de las manifestaciones del exsecretario de Hacienda y actual fiscal de cuentas interino del Tribunal de Cuentes de Entre Ríos Gustavo Labriola, en la cuales defendió los Concursos N° 5 y 6 que se llevan adelante para ocupar los cargos de Vocal y Fiscal de Cuentas del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, el Diputado Esteban Vitor fue consultado sobre sus dichos, quien no dudó en responder que “Los involucrados en ese concurso fraudulento deberían llamarse al silencio. Lejos de brindar alguna explicación que aporte transparencia al proceso, las expresiones no hacen otra cosa que confirmar lo que denuncié oportunamente”.



Contundente afirmó que “El tiempo me ha dado la razón, porque luego de los concursos 5 y 6 del Tribunal de Cuentas, se plantean dos alternativas: o designan a Labriola… o designan a Labriola” dijo irónico.



Asimismo reafirmó que lo sucedido resulta “escandaloso”, recordando que el actual Presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, fue designado en el marco de un Concurso que también fue polémico, ya que éste era el vocero del Gobernador



El Diputado también se manifestó preocupado por la transparencia y legitimidad que la designación traerá en las funciones típicas del Tribunal de Cuentas: “Ahora, Labriola, que era el número dos del Ministerio de Economía, ocupará un cargo en el Tribunal de Cuentas. Deberá controlar las cuentas públicas que manejaban aquellas personas a quienes respondía políticamente y jerárquicamente. Explíquenme cómo lo va a hacer”.



Por otro lado cuestionó el trámite de los concursos: ”Además, es evidente la maniobra, ya que Labriola venía trabajando recientemente como Fiscal de Cuentas Interino. La lógica de estos concursos arreglados es dejar formarse a los candidatos en cargos interinos, ir ganando conocimiento, antecedentes y antigüedad en el cargo, para que a la hora de concursarlo, no haya margen para los demás concursantes”. Luego fustigó “Este concurso se sabía de antemano quien lo ganaba, pero aun así quisieron asegurarse más el resultado, mediante una maniobra burda, porque los temas que le dieron a rendir eran sobre el Frigorífico de Santa Elena, que es un tema en que él tuvo participación”.



Cerrando la entrevista, se manifestó ofuscado con los nombramientos en Planta Permanente a amigos y familiares oficialistas: “Parece que a Bordet no le alcanza con el nombramiento de parientes y amigos en la planta permanente de la Legislatura. Lo que quieren es ocupar estos cargos para garantizar impunidad y condicionar al próximo gobierno. Estos concursos también forman parte del Plan Retirada, ahora con un amigo de Concordia de Bordet. Y miren también el Concurso para el cargo de Contador, que es incluso más importante, en donde denuncié en su momento que lo iba a ganar Andrés Zabala. Ahora, adivinen quien tiene el mayor puntaje” dijo con ironía y remató “este es el Plan Impunidad, con el que complementan su retirada del Poder”.



Luego cuestionó sin reparos al oficialismo: “Los órganos de control son fundamentales. Hay que decir basta a estas prácticas deleznables, la gente no quiere más esto. El Tribunal tiene que ser independiente y cumplir su función constitucional. Este Tribunal de Cuentas está lejos de ser un órgano de control, es el tribunal de la impunidad. El Plan Retirada, en el cual han nombrado a sus amigos y parientes en planta permanente, se complementa ahora con el Plan Impunidad, con el nombramiento en los órganos de control de personas de su confianza. Esa es la estrategia del oficialismo.



Por último, concluyó: “Con la misma seguridad con la que anticipe los resultados de estos concursos fraudulentos, quiero manifestarle a los entrerrianos que no tengo dudas que solo Rogelio Frigerio podrá terminar con este esquema de prebendas y privilegios con el que han corrompido al Estado Provincial y lograr así el desarrollo definitivo de nuestra provincia. Falta poco para que demos comienzo a esa tarea porque el próximo domingo los entrerrianos expresarán el hartazgo a estos 20 años de decadencia”.